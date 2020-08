VU Filosofijos fakulteto atstovai vykdo mergaičių skaitmeninio raštingumo lavinimo projektą

Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų institutas pradėjo vykdyti naują projektą GEM (angl. Empower Girls to Embrace Their Digital and Entrepreneurial Potential), kurio tikslas – sudaryti galimybes atsiskleisti mergaičių skaitmeninio raštingumo ir verslumo gebėjimų potencialui STEM veiklose.

2020 m. rugpjūčio 3-6 d. vyko mokykla „Išmanusis miestas“, kurios veiklomis buvo siekiama motyvuoti mergaites rinktis su STEM dalykais susijusias studijas ir karjerą bei skatinti aktyviai dalyvauti Europos mokslinių tyrimų, inovacijų, verslumo ir skaitmeninio raštingumo srityse.

Visą savaitę mergaitės dalyvavo įvairiose veiklose, klausėsi sėkmės istorijų, ypatingai įdomu mergaitėms buvo tiesiogiai išgirsti „Biznio mašinų kompanijos“ generalinės direktorės Daivos Viskontienės patirtis. Video konferencijos metu mergaitės bendravo su UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ mokslininkėmis dr. Birute Gagiliene, vyresn. biotechnologe Viktorija Žepnickaite.

Mokykla neapsiribojo vien tik Filosofijos fakulteto veiklomis, mergaitės buvo išvykusios į VU Botanikos sodą ir VU Gyvybės mokslų centro Zoologijos muziejų.

Mokyklos pabaigoje buvo pristatyta projekto dalyvių su Arduino sukurti projektai – nuo dirvožemio drėgmės matuoklio iki išmaniojo namo. Visos mokyklos metu mergaites kuravo projekto vykdytojos prof. Valentina Dagienė, doc. dr. Aušra Kynienė, dr. Anita Juškevičienė, dr, Eglė Jasutė, doc. dr. Asta Meškauskienė bei vaikystės pedagogikos studijų studentės Agata Radiūnaitė, Erika Eitmantytė, Martyna Vilutytė.

Projektas GEM – Empower Girls to Embrace Their Digital and Entrepreneurial Potential, Grant agreement for an action with multiple beneficiaries. Nr. LC-01380173 (Girls4STEM-2019), Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology.