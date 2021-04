VU Matematikos ir informatikos fakultetas jau 40-ąjį kartą kviečia į MIDI

Balandžio 22–29 d. jau 40-ąjį kartą vyks Matematikų ir informatikų dienos (MIDI). Studentai kviečia aktyviai dalyvauti renginiuose, o MIDI vadovas Povilas Zaremba sako, kad šios dienos leis ne tik smagiai, bet ir saugiai praleisti laiką.

Šių metų „MIDI 2021 bėgimas“ kviečia visus pradėti MIDI savaitę aktyviai ir dalyvauti bendrame 400 000 žingsnių iššūkyje, o mėgstantiems bėgioti kartu nubėgti 40 km. Aktyviausi ir ištvermingiausi, pasidaliję savo bėgimo maršrutais instagrame, bus apdovanoti MIDI prizais. Vaikščiojimo iššūkyje bus galima dalyvauti jau nuo balandžio 19 d., o prie bėgimo iššūkio prisijungti nuo balandžio 22 d.

Gera muzika įsimins „MIDI 2021 atidarymo vakaras“. „Drive In“ renginyje koncertuos alternatyvaus roko grupė „jautì“, improvizacijomis išsiskirianti grupė „Kedrostubùras“ ir jaunas bei perspektyvus atlikėjas Domas Žutautas. Renginys vyks balandžio 22 d. 20 val. ant PC „Ozas“ automobilių stovėjimo aikštelės stogo. Bilietus jau galima įsigyti čia.

Vienas iš pačių populiariausių ir geriausiai Matematikos ir informatikos fakulteto kultūrą atspindinčių renginių yra „MIDI 2021 LAN party“. Balandžio 23 d. 19 val. kviečiama dėl prizų varžytis internetinių kompiuterinių žaidimų „Counter-Strike: Global Offensive“, „League Of Legends“ ir „Teamfight Tactics by TeleSoftas“ turnyruose. O nežaidžiantiems šių populiarių žaidimų siūloma smagiai laiką praleisti kituose laisvalaikio žaidimuose bei mažuosiuose „TeleSoftas“ turnyruose. Registracija į didžiuosius turnyrus čia. Registracija į kitus žaidimus čia.

Taip pat balandžio 23 d. 18 val. – balandžio 25 d. 12 val. pirmą kartą vyks 36 valandų trukmės „MIDI 2021 Adform Hackathon“. Jame bus galima išbandyti savo jėgas kuriant inovatyvų produktą, o geriausieji bus įvertinti puikiais prizais. Tai gera proga panaudoti savo kūrybiškumą, žinias, gebėjimus ir susipažinti su naujais žmonėmis. Kviečiami dalyvauti studentai, IT specialistai, dizaineriai, inžinieriai, išradėjai, antrepreneriai ir, žinoma, visi mėgstantys spręsti įvairias užduotis. Registracija čia.

Matematikos ir informatikos fakulteto ir MIDI tradicijas puoselėjantis MIDI 2021 šachmatų turnyras yra seniausia ir ilgiausiai vykstanti renginių ciklo dalis, organizuojama kasmet. Šachmatų populiarumas šiemet pasiekė neregėtas aukštumas, todėl tai puiki galimybė parodyti, ką išmokote karantino metu. Balandžio 24 d. nuo 10 iki 15 val. „Chess.com“ vyksiančiame šachmatų turnyre laukiami visi norintys dalyvauti. Registracija čia.

Balandžio 26 d. 16–19 val. MIDI 2021 konferencijoje paskaitas skaitys 5 pranešėjai iš SEB, „Asseco“, „Danske Bank“ ir „Adform“. „Asseco Lietuva“ projektų vadovo, VU lektoriaus dr. Kęstučio Papšio paskaitos tema – „Bepiločių orlaivių pritaikymas erdvinių duomenų surinkimui ir naujos perspektyvos“. „SEB Global Services Vilniuje“ atstovas Fábio Dias skaitys paskaitą „IT Customer Support: How is it a fit for me?“, „Danske Bank Lietuva“ vyresnysis IT saugumo inžinierius Saulius Jurčius papasakos apie internetinį saugumą.

MIDI 2021 įmonių mugėje bus galima išsiaiškinti, kur geriausiai pritaikyti universitete įgytas žinias. Mugėje bus daug įvairių sričių specialistų, kurie noriai papasakos apie karjeros galimybes, atsakys į visus rūpimus klausimus ir galbūt pakvies pradėti savo karjerą vienoje iš šių įmonių. Renginys vyks balandžio 27 d. nuo 10 iki 19 val.

Dar vienas tradicinis renginys – protmūšis. Balandžio 28 d. nuo 19 val. smagiai praleisti laiką su draugais pasitikrindamas žinias galės kiekvienas užsiregistravęs „MIDI 2021 Asseco protmūšyje“. Registracija čia.

MIDI neįsivaizduojamos be jų finalinio renginio – roko operos. Kasmetinė ji tapo 2000 m., o pirmasis pasirodymas, pavadintas roko opera, įvyko dar 1982 m. per pirmakursių krikštynas, kur nedidelis muzikinis spektakliukas buvo pompastiškai pristatytas roko operos pavadinimu. Sklinda gandai, kad roko opera buvo organizuojama net dėstytojų. O šiais metais MIDI 2021 roko opera stebins kiek kitokiu formatu – paskutinę MIDI savaitės dieną bus rodomas roko operos filmas.

Daugiau informacijos apie Matematikų ir informatikų dienas rasite internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje.