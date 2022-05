VU mokslininkas dr. E. Mardosas įvertintas tarptautiniu apdovanojimu už indėlį į naujų humanitarinių mokslo krypčių raidą

Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakulteto Filosofijos instituto mokslininkas dr. Egidijus Mardosas organizacijos „New Directions in the Humanities Research Network“ buvo apdovanotas prestižiniu „Emerging Scholar“ apdovanojimu. Apdovanojimas bus įteiktas tarptautinės konferencijos „New Directions in the Humanities“ metu birželio 22 d. Rode (Graikija).

„Šis apdovanojimas man yra reikšmingas pripažinimas ir kartu galimybė užmegzti naujas tarptautines partnerystes. „New Directions in the Humanities“ yra didelė tarptautinė organizacija ir jos konferencijose dalyvauja šimtai mokslininkų. Šiuo apdovanojimu organizatoriai siekia atkreipti dėmesį į tuos tyrėjus, kurių tyrimai prisideda prie naujų humanitarinių mokslų krypčių raidos. Džiugu, kad mano akademiniai pasiekimai buvo įvertinti tokiame kontekste“, – kalbėdamas apie apdovanojimo svarbą pabrėžė dr. E. Mardosas.

Dr. E. Mardosas yra VU Filosofijos instituto mokslinis bendradarbis ir Mykolo Romerio universiteto Aristotelio studijų ir kritinės teorijos centro mokslininkas, rašantis monografiją apie ideologiją ir praktinį protą. Mokslininkas yra straipsnių apie šiuolaikinį aristotelizmą, marksizmą, A. MacIntyre’o politinę filosofiją ir kritinę teoriją autorius, tarp jų – „Ideology Theory and the Neo-Aristotelian Account of Practical Reason: towards a dialogue“ (Ideologijos teorija ir neoaristoteliška praktinio proto samprata: dialogo link, 2022), „Human Flourishing and Labour: Aristotle, MacIntyre and Marx“ (Žmogaus klestėjimas ir darbas: Aristotelis, MacIntyre’as ir Marksas, 2020), „Marxism and Aristotelian Ethics“ (Marksizmas ir aristoteliškoji etika, 2016). Šiuo metu dr. E. Mardosas podoktorantūros stažuotėje įgyvendina projektą „Ideologija ir praktinis racionalumas: neoaristoteliškoji perspektyva“.

Nuo 2003 m. „New Directions in the Humanities“ tinklo organizuojamų konferencijų tikslas yra suvienyti mokslininkus, besidominčius įsigalėjusiomis humanitarinių mokslų tradicijomis, kartu plėtoti inovatyvias praktikas ir nustatyti atnaujintą savo ateities darbotvarkę. Tinklas siekia sukurti episteminę bendruomenę, kurioje užmegzti ryšiai peržengtų disciplinines, geografines ir kultūrines ribas.