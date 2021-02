VU profesorė M. Drėmaitė išrinkta ES Jungtinio programavimo iniciatyvos komiteto nare

Vilniaus universiteto (VU) Istorijos fakulteto profesorė Marija Drėmaitė išrinkta Europos Sąjungos Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ (Joint programming initiative, JPI, Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe) mokslinio komiteto nare. 12 narių komitetą sudaro tyrėjai iš įvairių ES šalių, tačiau prof. M. Drėmaitė – vienintelė Vidurio ir Rytų Europos atstovė.

Prof. M. Drėmaitė yra architektūros istorikė ir paveldo tyrinėtoja, daugelio knygų, skirtų modernizmo studijoms, autorė ir bendraautorė. Ji vadovavo darbo grupei, rengiančiai Kauno modernizmo architektūros įtraukimo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą bylą.

Europos Komisijos Jungtinio programavimo iniciatyva buvo įkurta 2010 m., siekiant suburti Europos nacionalines mokslinių tyrimų finansavimo organizacijas, ministerijas ir mokslinių tyrimų tarybas sprendžiant visuomenės problemas Europos mokslinių tyrimų formatu. Ši iniciatyva apima kultūros materialų ir nematerialų, dokumentinį ir skaitmeninį, taip pat gamtos paveldą, tai, ką itin veikia klimato kaita ir tarša, didėjanti urbanizacija, masinis turizmas, žmonių aplaidumas, vandalizmas ir terorizmas.

Siekdama spręsti šias problemas, organizacija daugiausia dėmesio skiria kultūros paveldo tyrimų koordinavimui ES lygiu, bendro ir daugiadisciplinio požiūrio į kultūros paveldo tyrimus skatinimui ir žinių tobulinimui, piliečių, politikos formuotojų ir suinteresuotųjų šalių sąmoningumo didinimui. Taip pat siekiama didinti kultūros paveldo tyrimams skiriamus išteklius Europoje ir sukurti kultūros paveldo tyrimams skirtą Europos mokslinių tyrimų erdvę (ERA).

Europos Komisijos Jungtinio programavimo iniciatyva padeda plėtoti tarpdisciplininius ir mokslinius paveldo tyrimus, daugiausia dėmesio skirdama paveldo supratimo, priežiūros ir tausojančio naudojimo klausimams. Organizaciją sudaro valdyba, priežiūros komitetas, sekretoriatas, patarėjų grupė ir mokslinė taryba, kuri formuoja mokslinių tyrimų strategiją ir kryptis. Mokslinę tarybą sudaro dvylika ekspertų iš ES šalių, kurie yra renkami trejų metų kadencijai.