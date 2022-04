VU skatina bendruomenės savanorystę padėti Ukrainai

VU ŠA talka. VU ŠA direktorės prof. dr. R. Bilbokaitės nuotr.

Reaguodami į Rusijos vykdomą beprecedentę karinę agresiją prieš Ukrainą, Vilniaus universiteto (VU) padaliniai priėmė įvairius sprendimus, leidžiančius prisidėti prie pagalbos Ukrainos žmonėms. Dėl didelio bendruomenės įsitraukimo į savanorišką veiklą VU sudarė sąlygas darbuotojams prisidėti prie pagalbos ir darbo valandomis – iki 2022 m. birželio 30 d. kiekvienam darbuotojui suteikiama 10 proc. darbo laiko normos per savaitę savanoriškai veiklai, skirtai padėti Ukrainai, paliekant jo darbo užmokestį.

VU siekia, kad studentai ir darbuotojai turėtų kuo platesnes galimybes pasirinkti jiems priimtiną savanorišką veiklą, todėl bendradarbiauja ir su savanorius priimančiomis organizacijomis. VU psichologai pasirengę ne tik suteikti visokeriopą pagalbą VU bendruomenės nariams, bet ir savanoriauja kitose organizacijose, pavyzdžiui, Migracijos centre.

„Iš tikrųjų prisijungė nemažai žmonių, turėdami įvairiausių motyvų, bet daugumą vienija noras padėti. Tai, kas atsitiko, yra didelė tragedija ir nesinori likti nuošalyje“, – sako Migracijos centre savanoriaujanti ir pirmąją psichologinę pagalbą teikianti VU Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, prof. dr. Ilona Laurinaitytė.

Teikia vertimų paslaugas

Atsiliepdami į situaciją Ukrainoje, VU Filologijos fakulteto darbuotojai ir studentai, mokantys ukrainiečių, rusų, baltarusių ir lenkų kalbas, savanoriškai raštu ir žodžiu verčia įvairius tekstus, reikalingus informacijos sklaidai. VU džiaugiasi, kad piliečiai iš Lietuvos, Ukrainos ir Rusijos, studijuojantys VU, aktyviai prisideda prie šios iniciatyvos.

Pavyzdžiui, VU Filologijos fakulteto anglų ir kitos užsienio kalbos antro kurso studentės Mariannos Stetsyk iniciatyva buvo pateikiamas paprastų lietuvių–ukrainiečių frazių žodynas, kurį ji ir įgarsino.

Be to, VU Filologijos fakulteto savanoriai studentai ir dėstytojai, bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybe, siūlo į Lietuvą atvykusiems Ukrainos piliečiams nemokamus lietuvių kalbos kursus.

VU Šiaulių akademija ruošia patalpas Ukrainos pabėgėliams

VU Šiaulių akademija siekia kaip įmanoma greičiau padėti beveik 300 Ukrainos karo pabėgėlių, suteikdama jiems nemokamą gyvenamąjį plotą, nes mieste gyvenamųjų erdvių labai trūksta. Šiuo metu VU lėšomis įrengiama santechnika, tvarkoma elektra, perkamos lovos, patalynė, patalai. VU Šiaulių akademijos direktorė prof. Renata Bilbokaitė pati užsiima aktyvia šios idėjos komunikacija mieste, kad prisidėtų kuo daugiau savanorių, ir kartu su jais savaitgalį dalyvavo talkoje: lupo senus tapetus, plėšė seną grindų dangą, rinko susikaupusias remonto šiukšles.

„Kadangi po rektoriaus pasirašyto įsakymo galime 4 valandas savanoriauti darbo metu, surinkome dalį administracijos darbuotojų – buhalteres, dokumentų specialistes, bibliotekos darbuotojas, padėjėją – ir praėjusią savaitę, ketvirtadienį, išvalėme trečio aukšto gyvenamąsias patalpas (Dubijos g. 1A), jas visiškai paruošėme gyventi. Žinoma, aš taip pat tą dariau, nes tikrai nei vienam nepriklauso, norint motyvuoti darbuotojus, vadovas būtinai turi būti“, – pasakoja profesorė.

Pasak VU Šiaulių akademijos direktorės, į savaitgalį vykusią talką susirinko miesto gyventojai, visuomenininkai – iš viso apie 50 žmonių. Pirmadienį į pagalbą atvyko ir Šiaulių profesinio rengimo mokiniai, kurie gruntuoja sienas, užtaiso skylutes ir ruošia kambarius.

Be patalpų rengimo, VU Šiaulių akademija ukrainiečių vaikams siūlo įvairias pažintines ir pramogines veiklas: dailės ir smėlio terapiją, audiovizualines technologijas, fizinio aktyvumo veiklas, sensorinius skaitymus, kūrybos dirbtuvėles, naujosios medijos, keramikos ir stiklo dirbtuves ir kt. Be to, organizuojamos savipagalbos grupės, savanorių studentų mokymai ir kita veikla.

VU bendruomenė solidarizuojasi su Ukraina, jos akademiniu pasauliu ir simboliniais žingsniais: organizuoja diskusijas teisės klausimais, rengia aktualius VU mokslininkų straipsnius. Daugiau apie VU iniciatyvas ir visą reikalingą informaciją apie studijas Ukrainos piliečiams galite rasti naujoje VU tinklalapio skiltyje Parama Ukrainai.