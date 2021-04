VU Teisės fakulteto studentams paskirtos trys lyderio stipendijos

Advokatų kontora „Norkus ir partneriai COBALT“ kartu su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe Teisės fakultete ir Vilniaus universiteto Teisės fakultetu jau antrąjį kartą kvietė vientisųjų studijų antrojo, trečiojo ir ketvirtojo kurso teisės studentus dalyvauti pavasario semestro lyderio stipendijos atrankoje. Labiausiai motyvuotiems, socialiai aktyviems, pasiekusiems rezultatų visuomeninėje ar mokslinėje veikloje teisės studentams skirtos 3 stipendijos.

„Skirdami stipendijas studentams norime pabrėžti mūsų tikėjimą ateitimi, suteikti daugiau pasitikėjimo bei stiprybės, vilties, kad šią krizinę situaciją susitelkę įveiksime, ir kviečiame būti drąsius ir aktyvius, kad tai pasiektume“, – teigia dr. Rimantas Simaitis, advokatų kontoros „Norkus ir partneriai COBALT“ partneris ir Ginčų sprendimo departamento vadovas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas.

Šių metų laimėtojais tapo Teisės fakulteto studentai Robertas Remeika, Dominykas Mečanecas ir Rugilė Hokušaitė. Jie laimėjo 500 eurų dydžio vienkartinę stipendiją ir galimybę atlikti praktiką advokatų kontoroje „Norkus ir partneriai COBALT“ su galimybe joje įsidarbinti.

R. Remeika atstovavo Vilniaus universitetui „ICC Paris“ mediacijos turnyre, kuriame dalyvavo 48 komandos iš viso pasaulio, 2020–2021 m. mokėsi debatuoti „vokišku stiliumi“ ir ruošėsi tarptautiniams turnyrams dalyvaudamas „Erasmus+“ projekte „Debate your Issue“, parengė mokslinį darbą „Turinio viršenybės prieš formą principas, taikymas mokestiniuose ginčuose“ studentų mokslinėje draugijoje. Be to, prisidėjo prie pirmojo kurso studentų integracijos Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Teisės fakultete veiklose.

Antrojo kurso Teisės fakulteto ir Istorijos fakulteto studentas D. Mečanecas yra Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Teisės fakultete socialinės-akademinės veiklos koordinatorius, užtikrinantis laiku vykdomą ir tinkamą studentų konsultavimą bei efektyvų bendradarbiavimą tarp fakulteto administracijos ir studentų, taip pat prisidedantis prie fakulteto bendruomenės integracijos įvairių renginių metu. Jis atstovauja studentams Vilniaus universiteto Studentų atstovybės parlamente ir jame veikiančioje teisės darbo grupėje.

R. Hokušaitė yra kitos Teisės fakultete aktyviai veikiančios studentų organizacijos – Europos teisės studentų asociacijos (The European Law Studentsʼ Association, ELSA) nacionalinio filialo ELSA Vilnius viceprezidentė akademinei veiklai. Ji organizavo renginius studentams „Uždavinių sprendimo mokymai“, „Geriausia advokato kalba“, „Lyčių lygybė darbo rinkoje: siekiamybė ar realybė“ ir kitus, yra moksleivių teisinio švietimo programos organizacinio komiteto narė, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Teisės fakultete pirmakursių kuratorė ir projekto „Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams“ dalyvė.