VU Verslo mokyklos hakatonas – 10 dienų COVID-19 iššūkiams švietime įveikti

Nuotolinis, mišrus mokymas, sužaidybinimas, mokymosi analitika – prieš metus visa tai skambėjo kaip ateities vizija. Šiandien tai realybė, kurioje gyvena visas pasaulis. Kokias technologijas, įrankius pasitelkti, kad mokant(is) nuotoliniu būdu padidintume įsitraukimą? Kaip išlaikyti dėmesį ar perteikti sudėtingą informaciją? Tai tik maža dalis iššūkių, su kuriais dabar susiduriama. Būtent COVID-19 pandemijos paveiktoms zonoms švietime šiemet ir bus skiriama daugiausia dėmesio Vilniaus universiteto (VU) Verslo mokyklos jau antrą kartą organizuojamame dešimties dienų trukmės „Edtech hackathone 2020“.

„Šis renginys – svarbus žingsnis telkiant ir auginant EdTech startuolių ir švietimo inovacijų kūrėjų bendruomenę Lietuvoje. Mūsų švietimo problemos kartu yra ir didžiulės galimybės iš esmės pagerinti mokymąsi ir studijas. Mokykloms ir universitetams šiandien ypač reikalingas drąsus ir inovatyvus požiūris, spartus naujovių ir technologijų kūrimas, įdiegimas ir išbandymas. Todėl šioje srityje mums labai reikia „svajonių komandų“, turinčių puikių idėjų ir didelių ambicijų su edukacinėmis technologijomis tapti geriausiomis.

Tikiuosi, kad šiame „EdTech Hackatone“ atsiras ne vienas EdTech startuolis, kuriantis ateities mokyklą ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui“, – sako dr. Vladas Lašas, „EdTech Forum Lietuva“ bendraįkūrėjis ir „Edtech Hackathon 2020“ komisijos narys.

Renginio metu susibūrusios inovatorių komandos dirbs su technologiniais sprendimais, kuriuos realiai galės įgyvendinti ir už renginio ribų. Kartu su hakatonu rengiamas 7 vakarus vyksiantis konferencijų ciklas – edukacinių technologijų savaitė. Kiekvieną vakarą lauks įdomūs pranešimai ir diskusijos, o jų dalyviai galės pasinaudoti ir išskirtine galimybe dalyvauti virtualioje ekskursijoje po CERN laboratoriją.

Svarbiausioje diskusijoje „The Future of Work is Now: How can Lithuania embrace it?“ susitiks tarptautinių technologinių įmonių lyderiai, Lietuvos viešojo sektoriaus ir startuolių atstovai. Visi renginiai taip pat bus transliuojami gyvai.

„Dar nebuvo laikotarpio, kuris taip aiškiai parodytų, kokį svarbų vaidmenį pasaulyje atlieka edukacinės technologijos – ypač šiandien, vidury nenuspėjamos pandemijos. Hakatonai yra puikus būdas susiburti patiems geriausiems bei ryškiausiems ir kartu bendradarbiauti dėl vieno tikslo – surasti novatoriškus ir kūrybiškus iššūkių, su kuriais susiduriame visuomenėje, sprendimus.

Dėl stipraus dalyvių palaikymo ir įsitraukimo tokio masto bendradarbiavimas dažnai sukuria itin tikslingus rezultatus, o konkurencinis hakatono aspektas suteikia sveiką energijos dinamiką. Nekantriai laukiu, kokie sprendimai atsiskleis šių metų hakatone“, – sako Rita Sakus, Lietuvos verslo angelų asociacijos (LitBAN) valdybos ir „Edtech Hackathon“ komisijos narė.

Virtualioje renginio atidarymo ceremonijoje dalyvius sveikins ir darbui įkvėps Vilniaus meras Remigijus Šimašius, VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas ir VU Verslo mokyklos vadovė dr. Birutė Miškinienė. Atidaryme taip pat dalyvaus dr. Clement’as Duhart’as – Prancūzijoje esančio „Da Vinci“ inovacijų centro įkūrėjas ir Masačusetso technologijos instituto (MIT) „Media Lab“ mokslininkas. Jis dalyviams skaitys pranešimą dirbtinio intelekto ir pokyčių švietime tema.

„Dabartinė situacija pasaulyje rodo, kad švietimo technologijos ir jų integravimas į mokymosi procesą ypač aktualu. Dėl šios priežasties mūsų jau antrus metus organizuojamas hakatonas įgyja dar didesnę reikšmę – tai puiki galimybė ne tik verslo studentams ir visiems suinteresuotiems asmenims patiems sugalvoti ir realizuoti švietimo technologinius sprendimus. Nepaprastai džiaugiamės, kad šiais metais hakatono pranešėjų, mentorių, partnerių tinklas yra dar platesnis ir stipresnis, tai tik sustiprins renginio kokybę. Labai dėkojame visiems, kurie palaiko ir remia mūsų iniciatyvą“, – sako VU Verslo mokyklos vadovė dr. Birutė Miškinienė.

„Edtech Hackathon 2020“ vyks lapkričio 12 d. nuotoliniu būdu – registracija vyksta iki lapkričio 11 d. Renginio programą ir registraciją rasite čia.