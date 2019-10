Apie antropologiją, meilę ir Lietuvą – pokalbis su prof. Victor de Munck

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus universiteto (VU) Azijos ir transkultūrinių studijų institute pradėjo dirbti prof. Victor de Munck iš Niujorko valstijos universiteto (The State University of New York). Profesorius yra žymus antropologinių tarpkultūrinių tyrimų specialistas, derinantis kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodus, turintis platų tyrimų lauką, apimantį romantinės meilės, seksualinių santykių, tapatybės, kultūrinių modelių, socialinės kaitos temas. Profesorius tyrimus vykdė skirtingose kultūrose – Šri Lankoje, Makedonijoje, JAV ir Lietuvoje.

Su profesoriumi kalbamės apie gyvenimą ir mokslinę veiklą.

Paklaustas, kaip apibūdintų savo mokslinių tyrimų kryptį, profesorius šypsodamasis teigia, kad jį domina viskas. Jaunystėje jis negalėjo suprasti, kaip profesoriai gali dirbti vienoje srityje ilgiau nei penkerius metus. Pašnekovo teigimu, mokslinį susidomėjimą jis teikia mažiems dalykams, nes jie objektyvesni, savotiškai gilesni.

Dažnai studentų klausiamas, ko bus mokomasi jo paskaitose, profesorius atsako: „Pradėkime nuo žmonių ir jų pasisveikinimų“. Kaip pasisveikinimai, taip ir visa kita – skaitymas, beisbolas yra kultūra. Visi mus supantys procesai turi tam tikras prasmes, kurios yra tarsi kodai. Iššifravę šiuos kodus galime matyti vienokias ar kitokias žmogaus emocijas, kurios yra nulemtos jo pažinimo lygio ar aplinkos. Kalbėdamas apie žmogaus emocijų išraišką skirtingose kultūrinėse erdvėse profesorius atkreipia dėmesį, kad geriausiai tai paaiškina sociokognityvinė antropologija. Visą gyvenimą meilės, giminystės, tapatybės, kultūros modelių temas nagrinėjantis profesorius save įvardija kaip sociokognityvinį antropologą, kuriam labai svarbi kultūra bei žmogaus pažinimo ir aplinkos ryšys.

Victor de Munck pripažįsta, kad kultūra jį domina jau seniai, bet į antropologiją įsitraukė studijuodamas Okeanologiją. 1972 m. išgirsta frazė, kad antropologai save mato kaip užribyje esantį asmenį, atspindėjo profesoriaus charakterį ir paskatino eiti antropologijos mokslo keliu.

Prieš apgindamas antropologijos mokslo daktaro disertaciją tema „Patterns of Cooperation and Conflict in a Sri Lankan Muslim Community“ Kalifornijos universitete profesorius daug keliavo, žaidė krepšinį, skaitė grožinę literatūrą. Moksliniais įkvėpėjais jis įvardija prof. Theodore Schwartz bei prof. Roy D’Andrade iš Kalifornijos San Diego universiteto, kurie laikomi kognityvinės antropologijos pionieriais. Studijų metais mokslininkas dalyvavo ir archeologinėse ekspedicijose. Esminiu lūžio tašku savo gyvenime jis įvardija 3 metų trukmės tyrimą Šri Lankos musulmonų bendruomenėse. Tuo laikotarpiu profesorius ne tik išmėgino pagrindines antropologijos mokslo metodologijas, suprato, ar tokia veikla jam įdomi, tačiau atrado antropologijos mokslo unikalumą.

Po vienos iš žinomiausių jo knygų „Culture, self and meaning“ pasirodymo atsitiktinumo dėka V. de Munck pirmą kartą atvyko dėstyti į Lietuvą. Kaip pats įvardijo: „Norėjau kažką pakeisti“. Profesorius dėstė VU, vėliau etnografijos ir antropologijos dalykus Vytauto Didžiojo universitete. Pašnekovas džiaugiasi, kad jei ne Lietuva, jis nebūtų susipažinęs su savo žmona lietuve.

Lietuvoje vykdomus antropologinius tyrimus profesorius vertina pozityviai ir pats prie jų prisideda. Mokslininkas labai domisi romantinės meilės raida Lietuvos ir JAV kontekstuose. Jį ypač domina tai, kaip sovietiniai laikai paveikė šio reiškinio raidą.

Profesorius yra tyręs tapatybės ir giminystės ryšį Lietuvoje, o ateityje planuoja atlikti „žemės“ ir „gamtos“ terminų skirtingo suvokimo ir jų poveikio konstruojant lietuvišką tapatybę tyrimą. Mokslininkas nori grįžti ir prie meilės temos Lietuvoje lyginamojoje perspektyvoje su kitomis šalimis. Naujausi profesoriaus rengiami projektai yra susiję su Lietuvos depopuliacijos priežastimis mažų miestelių atveju bei Lietuvos galimybėmis išlikti globaliame kontekste.

Profesoriaus Victor de Munck naujausi tyrimai

„Royal Anthropology Institute“ 2019 m. liepos numeryje pasirodė profesoriaus straipsnis – „Accessing the interiority of others: Sufism in Sri Lanka“, kuris leidžia pažvelgti į sufizmo funkcionavimo Šri Lankos bendruomenėse išskirtinumą. Straipsnyje aprašomi sufizmo ritualai, Dievo įsikūnijimas žmoguje bei religijos svarba išlaikant bendruomenę ir tradicijas.

Kitame savo straipsnyje „Disciplining Culture: A Sociocognitive Approach“, kuris pasirodė žurnale „Current Anthropology“ 2019 m., profesorius nagrinėjo teorines kultūros suvokimo problemas. Nauju kultūros tyrimo metodu straipsnyje įvardytas sociokognityvinis metodas. Profesoriaus teigimu, šis metodas akcentuoja mikrokonteksto ir žmogaus rolės jame pažinimą. Mikrokontekstuose žmogus kartais nesąmoningai elgiasi taip, kaip yra įprasta, todėl profesorius savo straipsnyje plėtoja mintį, kad tokio tipo kultūrų modeliai yra tarsi primesti, įtvirtinti, o juos atspindi žmonių elgesys. Anot pašnekovo, kultūrų modeliams suprasti sociologinio priėjimo neužtenka, reikalingas ir antropologinis. Antropologinis dalyvavimas stebint yra geriausias būdas pažinti kultūras.

Taip pat visai nesenai prof. Victor de Munck išleido dar vieną knygą „Romantic Love in America“. Joje mokslininkas aprašė atliktus interviu su heteroseksualais, homoseksualais ir poliamorais JAV. Pagrindinis mokslinio darbo tikslas buvo susijęs su romantinės meilės, kaip vieno iš kultūrinių modelių, kitimu skirtingų orientacijų atžvilgiu. Ar skirtingi santykiai keičia romantinės meilės reiškinio kultūrinį modelį modernioje visuomenėje? Knygą „Romantic love in America“ bei prieš tai minėtus du naujausius straipsnius profesorius pristatė VU.

Prof. Victor de Munck, remdamasis savo ilgamete patirtimi, kurią pagrindžia daugiau nei 60 išleistų mokslinių darbų, prisidės prie sociokultūrinės antropologijos stiprinimo VU. Azijos ir transkultūrinių studijų institute jis dėstys „Love, Sex and Marriage: Anthropological Perspective“, „Cognitive Anthropology“ ir „Methods in socio-cultural anthropology“ kursus, kuriuos galės rinktis viso Filosofijos fakulteto studentai. Taip pat jo paskaitos bus prieinamos ir platesnei auditorijai. 2019 m. rudens semestre rengiamos profesoriaus viešos paskaitos skirtingomis tarpkultūrinių antropologinių tyrimų temomis.