Jau šiemet būsimiems Fizikos fakulteto studentams atsivers dar nematytos galimybės

Vilniaus universiteto (VU) Fizikos fakulteto studijų programa „Kompiuterinė fizika ir modeliavimas“, jungianti informacinių technologijų taikymą fizikoje, skaičiuojamosios fizikos pagrindus ir tarpdisciplininę sritį – darbą su kvantiniu kompiuteriu, jau išgarsėjo reikšmingais studentų pasiekimais. Tačiau šiemet būsimiems studentams bus suteiktos išskirtinės galimybės dirbti su dar galingesniu superkompiuteriu.

Ši studijų programa skirta norintiems suprasti gamtos reiškinius naudojant kompiuterius ir kompiuterines programas kaip tyrinėjimo įrankį, o ir pačius „įrankius“ nuolatos tobulinti. Naudojant šiuolaikinius kompiuterius ir ypač našius superkompiuterius (HPC), naujausią programinę įrangą ir programavimo kalbas, studijuojami ir modeliuojami įvairūs gamtos reiškiniai. Taip įgyjamos žinios ir gebėjimai projektuoti ir valdyti eksperimentą, programuoti, dirbti su dideliais duomenimis ir kurti programų sistemas.

Kompiuterinės fizikos ir modeliavimo studijų programoje, naudojant IT technologijas, daug dėmesio skiriama fizikiniams, technologiniams ir astrofizikiniams uždaviniams spręsti. Studijuojant galima įvaldyti vieną galingiausių superkompiuterių Lietuvoje – naudojant būtent šį HPC Saulėtekis superkompiuterį, dar šiais metais pasiektas naujas rekordas, kai VU studentui pavyko susimuliuoti 32 kvantinio kompiuterio kubitus. Būsimiems studentams atsivers dar daugiau galimybių, nes dar šių metų pabaigoje VU turės net dvidešimt kartų didesnį superkompiuterį, kurio viena dalis bus Fizikos fakulteto Cheminės fizikos institute.

Šios programos absolventai dirba įvairiose aukštųjų technologijų įmonėse, mokslo įstaigose ir kitose IT žinių reikalaujančiose įmonėse, tokiose kaip Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras, „Telia Lietuva“.

Studijas galima tęsti fizikos ir informatikos magistrantūroje. Šios studijų programos absolventai dirba mokslininkais, IT vadovais, programuotojais, kibernetinio saugumo specialistais, inžinieriais. Įvairūs pasirenkamieji kursai leidžia specializuotis dominančioje IT srityje, kurios žinias paskui galima pritaikyti nuo fizikinių reiškinių tyrinėjimo ir modeliavimo iki aukštųjų technologijų įmonėms reikalingų IT sprendimų.