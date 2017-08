Koncerte „Laudate Dominum“ – vargonų meditacijos ir vasariška nuotaika

Šeštadienį, rugpjūčio 26 d. 18 val. vargonininkai Aušra ir Vidas Pinkevičiai bei Paulius Grigonis Vilniaus universiteto (VU) Šv. Jonų bažnyčioje vargonų muzikos mylėtojus kviečia į koncertą „Laudate Dominum“.

Koncerto programoje skambės Dietericho Buxtehudės Preliudas, fuga ir čiakona C-dur, BuxWV 136, Cesaro Francko Preliudas, fuga ir variacija, Vido Pinkevičiaus Festive Processional, Op. 39, Ludwigo van Beethoveno „Adagio“, Ad Wammeso „Wave“, V. Pinkevičiaus Fantazija M.K. Čiurlionio temomis, Carlottos Ferrari Preludio sentimentale e fuga ir Hanso Leo Hasslerio „Laudate Dominum“.

Pasak Vido Pinkevičiaus, jam šiame koncerte smagiausia yra groti L. van Beethoveno „Adagio“ transkripciją vargonų duetui.

„Nesvarbu, ar su Aušra šį kūrinį repetuojame didžiausiais Lietuvos vargonais ar dešimtmečiais nederintu pianinu kaimo sodyboje, iš jo sklinda tokia maloni nuotaika, kuri teigiamai veikia net šunis. Vos tik pasigirsdavo Beethoveno garsai, už nugaros tuoj pasirodydavo mūsų kalytė ir visaip rodydavo, kad norėtų prie mūsų prisijungti. Tačiau kaukti, deja, ji dar neišmoko.“ – šypsosi vargonininkas.

Anot Aušros Motūzaitės-Pinkevičienės, jai labiausiai patinka dabarties olandų kompozitoriaus A. Wammeso ciklas „Wave“ (liet. „Banga“):

„Ad Wamesso garsai tikrai užburia. Atrodo, kad guli valtyje, kur aplinkui tik vanduo, vasaros kaitra ir saulė. Žodžiu, tikros atostogos. Be to, kuo toliau, tuo labiau mėgaujuosi mums dedikuotu italų kompozitorės C. Ferrari Sentimentaliu preliudu ir fuga. Subtilus nuolatinis vienos temos varijavimas įveda į savotišką transą,“ – akimis spindi vargonininkė.

Kaip pasakojo Paulius Grigonis, grojant ir klausantis C. Francko Preliudo, fugos ir variacijos, galima pamiršti viską pasaulyje.

„Po energingos ir saikingai dramatiškos fugos, magiška variacija sugražina elegišką preliudo nuotaiką. Draugai yra man sakę, kad kai kurie bažnyčioje esantys žmonės tuo metu nugrimzta į tikrą meditaciją ir dažniausiai klausosi užmerktomis akimis. Nežinau, ar tai priklauso nuo užburiančio obojaus registro ar švelnių harmonijų, bet norėčiau, kad taip įvyktų ir šiame koncerte,“ – svajoja vargonininkas.

Šeimyninio Pinkevičių vargonų dueto narių muzikiniai keliai glaudžiai susiję – tiek Vidas, tiek Aušra studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, o 2001-2003 m. – Rytų Mičigano universitete (JAV), kur abu įgijo Humanitarinių mokslų magistro diplomą. 2006 m. drauge baigė Nebraskos-Linkolno universitetą (JAV), kur apsigynė Muzikos menų daktaro laipsnius. Ypatinga dr. Aušros Motūzaitės-Pinkevičienės domėjimosi sritis – XVII a. Šiaurės Vokietijos vargonų meistrai ir J. S. Bachas, o V. Pinkevičius yra aktyvus vargonų ir improvizacijos meno populiarintojas. Abu Pinkevičiai taip pat dėsto Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje ir yra VU vargonininkai.

Paulius Grigonis muzikinį kelią pradėjo 1989 m. Kauno berniukų ir jaunuolių chorinio dainavimo mokykloje “Varpelis”, kur mokėsi iki 1997-ųjų. 2004 m. Vilniaus universitete įgijo teisės magistro laipsnį.2006-aisiais pradėjo privačias vargonų pamokas pas dr. Vidą Pinkevičių, 2007 m. – vargonuoti Vilniaus Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčioje. Tais pačiais metais drauge su dr. Vidu Pinkevičiumi ir dr. A. Motūzaite-Pinkevičiene įsteigė Nacionalinę vargonininkų asociaciją ir tapo jos viceprezidentu. 2008 m. II-ajame Jono Žuko vargonininkų konkurse pelnė III premiją. 2007-2010 m. Paulius Grigonis vedė edukacines vargonų demonstracijas “Pažinkite instrumentų karalių” daugelyje Lietuvos bažnyčių, dalyvavo prof. Lorenzo Ghielmi (2013 m., Vilnius), prof. Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin (2014 m., Paryžius), prof. Maris Sirmais (2015 m., Kaunas), Juan Carlos Asensio (2016 m., Marijampolė) ir kt. meistriškumo kursuose vargonininkams ir bažnyčių muzikams. Nuo 2014 m. P. Grigonis vargonuoja Vilniaus Šv. Juozapo parapijoje, vadovauja dviems parapijos vokaliniams ansambliams. Nuo 2017 m. jis yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narys bei iždininkas ir Amerikos vargonininkų gildijos (American Guild of Organists / AGO) narys.

Šis renginys yra VU Kultūros centro organizuojamo ciklo „Muzikos valanda VU Šv. Jonų bažnyčioje“ dalis. Ciklo organizatoriai siekia supažindinti klausytojus su daugiau kaip 2000 metų istoriją turinčiu Muzikos instrumentų karaliumi, didžiausiais Lietuvos vargonais, atskleisti šio instrumento grožį ir itin plačias galimybes bei siūlo pasižiūrėti nemokamą video ekskursiją po VU Šv. Jonų bažnyčios vargonus: http://www.organduo.lt/lt

