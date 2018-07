Kongrese mokslininkai aptarė žydų studijų programų universitetuose plėtrą

Krokuvos Jogailos universitete (Lenkija) liepą vyko Europos žydų studijų asociacijos (European Association for Jewish Studies) kongresas. Jo metu Vilniaus universiteto (VU) Istorijos fakulteto mokslininkės dr. Dovilė Troskovaitė ir doc. Jurgita Verbickienė kartu su šios asociacijos ir Londono universiteto koledžo profesoriumi Françoise Guesnet inicijavo diskusiją „Žydų istorijos ir kultūros dėstymas universitetuose. Patirties įvertinimas ir ateities vizijos“ („Teaching of Jewish History and Culture at Universities. Evaluation of Experience and New Visions“).

Diskusijoje, kurioje dalyvavo atstovai iš daugiau kaip 40 žydų studijų programas vykdančių Europos universitetų, kelti ne tik šios srities studijoms, bet ir visos humanistikos raidai aktualūs klausimai. Buvo aptariama humanitarinių mokslų krizė, inovatyvūs dėstymo metodai, pritaikomi žydų studijų procese, svarstoma humanitarinių mokslų, o kartu ir žydų studijų ateities vizija Europoje.

Kongrese susitikę žydų istoriją ir kultūrą universitetuose dėstantys specialistai tarėsi dėl žydų studijų plėtojimo ir bendradarbiavimo jas vykdant. Buvo sutarta dėl veiksmų ir veiklų, kryptingai vesiančių prie žydų studijų srities dėstytojų tarptautinio tinklo sukūrimo. Šio tinklo tikslas būtų ne tik studentų mainai ar dėstytojų mobilumas, keitimasis virtualių paskaitų medžiaga, bet ir siekis perimti gerąsias patirtis, bendradarbiauti, kuriant jungtines – kelių universitetų – studijų programas, studentams atveriančias daugiau galimybių ir konsoliduojančias savo srities ekspertus.

Šio tikslo link juda ir VU Istorijos fakulteto mokslininkai. Jie pradėjo rengti jungtinę, dviejų institucijų diplomus suteikiančią magistrantūros studijų programą anglų kalba. Programa, kuri, kaip planuojama, vadinsis „Žydų istorija ir kultūra Vidurio ir Rytų Europoje“ rengiama kartu su Jogailos universiteto Žydų studijų institutu. Kiti galimi jos partneriai – Rytų Europos studijų programą sudarę ir vykdantys 5 Izraelio universitetai (Tel Avivo, Haifos, Jeruzalės Hebrajų, Bar Illan ir Ben Guriono).

Tikimasi pirmuosius studentus į šią programą pakviesti 2019–2020 m.