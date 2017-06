Kūrybinis informatikos iššūkio „Bebras“ šalių suvažiavimas Brešoje

Lietuvoje gimusi informatikos iššūkio „Bebras“ idėja išplito į daugiau kaip 50 šalių. Pernai tarptautiniame „Bebro“ konkurse dalyvavo daugiau kaip 1,6 milijono mokinių, nuo pradinukų iki abiturientų.

Šis informatikų mokymosi modelis buvo sukurtas Vilniaus universitete 2004 m. Pradėjus jį įgyvendinti Lietuvos mokyklose, po metų prisijungė Estija, Lenkija, Nyderlandai ir Vokietija, vėliau šalių skaičius nuolat augo. Mokiniams konkursas vykdomas kasmet lapkričio–sausio mėnesiais, o pavasarį mokslininkai ir mokytojai renkasi vienoje iš konkurso šalių aptarti veiklas, dalytis patirtimi, atrinkti uždavinių paketus.

Šiemet gegužės 29 – birželio 2 d. Milano universiteto informatikos didaktikos laboratorija „Aladdin“, vadovaujama prof. Mattia Monga, organizavo 14-ąjį informatikos konkurso „Bebras“ šalių kūrybinį suvažiavimą Brešoje, Italijoje. Dalyvavo 100 žmonių iš beveik 50 šalių.

Prieš suvažiavimą šalių atstovai turėjo sukurti ir pateikti įdomių informatikos uždavinių, kurie buvo kruopščiai recenzuojami. Susiskirsčius į 11 grupių vyko intensyvus darbas. Uždaviniai buvo atidžiai aptarti, išsiaiškinti kultūriniai skirtumai, tiksliai atrinktos sąvokos ir paaiškinta, kodėl uždaviniai reprezentuoja informatiką. Pataisytos ir papildytos užduotys vėl sukeltos į interneto duomenų bazę, kuria galės naudotis kiekviena šalis.

Europoje intensyviai ieškoma būdų skatinti informatikos, kompiuterijos mokslų mokymą bendrojo ugdymo mokyklose, dėmesys kreipiamas ir į pradinį ugdymą. Informacinių technologijų specialistų trūksta visur, ne tik tokių, kurie atlieka kompiuterinio raštingumo darbus, bet ir tokių, kurie geba suvokti, kas slypi už technologijų, gali jas keisti, kurti naujus, modernesnius, išmanesnius kompiuterinius įrankius, projektuoti ir programuoti naujas sistemas.

Nuolat kartojami Jungtinės Karalystės švietimo politikų žodžiai, kad mokinius reikia ne nuobodžiai mokyti naudotis word‘u ar excel‘iu, bet skatinti kurti programas savo poreikiams, pavyzdžiui, mokymosi programėles mobiliesiems įrenginiams ar animaciją.

Prieš kelerius metus parengta tarptautinės informatikų darbo grupės ataskaita „Informatics education: Europe cannot afford to miss the boat“ pabrėžia, kad informatikos mokslas šiandien tampa tokia pat fundamentalia disciplina kaip matematika, be jos neįmanoma ekonomikos, inžinerijos, visuomenės gerovės pažanga. Lietuva net prieš trejetą dešimtmečių turėjo gana stiprų privalomą informatikos kursą mokyklose. Prieš dešimtmetį informatikos dalyką mokyklose pakeitė informacinės technologijos ir pasukome tik jų naudojimo kryptimi. Tikimasi, kad augantis „Bebro“ judėjimas paskatins švietimo bendruomenę permąstyti ir imtis gilesnio informacinių technologijų mokymo – informatikos pagrindų link.

„Bebro“ veiklos tikslas – sudominti bendrojo ugdymo mokyklų mokinius informatikos mokslo fundamentinėmis idėjomis, sumaniau naudotis informacinėmis technologijomis, ugdyti mokinių kūrybiškumą, informacinę kultūrą, algoritminį, loginį, informatinį mąstymą.

Konkursas visose šalyse vyksta antrą lapkričio savaitę, tačiau jame nesiekiama sprendimo rekordų, norima tik sudominti ir įtraukti kuo daugiau mokinių, todėl šiemet siūloma konkursą išplėsti į dvi savaites. Sausį ar vasarį numatoma surengti antrą etapą.

Tarp konkursų vykdomos įvairios veiklos: geriausiems dalyviams rengiama vasaros stovykla (drauge su „Kengūros“ entuziastais), vyksta mokytojų seminarai, diskusijos, atliekami tyrimai, rašomi moksliniai straipsniai, dalijamasi patirtimi.

Daugiau apie „Bebro“ veiklas galima sužinoti:

bebras.org – tarptautinė svetainė

bebras.lt – Lietuvos svetainė

lt.bebras.lt – varžybų sistema norintiems spręsti užduotis