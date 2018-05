Lietuvos finansų elitą rengs Vilniaus universitetas

Lietuvos banko Tyrimų centras kartu su Vilniaus universitetu (VU) sukūrė naujovišką ekonomikos bakalauro programą „Kiekybinė ekonomika“. Pagal šią programą bus rengiami specialistai, galintys dirbti šiuolaikinėje finansų industrijoje, studijos vyks anglų kalba ir vietoj įprastų ketverių metų truks tik trejus. Tai pirmoji ir kol kas vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvoje.

„Tikime, kad ši programa taps ekonomikos mokslo plėtros akstinu ir patenkins vis didėjantį finansų ir duomenų analitikų poreikį darbo rinkoje. Ją kurdami rėmėmės Kembridžo universiteto pavyzdžiu ir savo profesine patirtimi – per trejus metus studentai įgis konkrečių analitinių, matematinių, statistinių įgūdžių, kurie bus lengvai pritaikomi tiek pasirinkus karjerą versle, tiek tęsiant mokslus“, – pasakoja vienas programos autorių ir iniciatorių, Lietuvos banko Tyrimų centro direktorius Povilas Lastauskas. Prieš tai jis dirbo studijų direktoriumi Kembridžo universitete.

Programa „Kiekybinė ekonomika“ išsiskiria tuo, kad dauguma dėstytojų bus mokslininkai ir tyrėjai, įgiję mokslo laipsnius užsienio universitetuose ir praktiškai vykdantys mokslinius tyrimus Lietuvos banko Tyrimų centre.

„Kokybe ir turiniu ši programa konkuruos su geriausių universitetų programomis, tad sieksime atsirinkti geriausius ir labiausiai motyvuotus abiturientus, turinčius puikių matematinių įgūdžių ir laisvai kalbančius anglų kalba. Nustatytas minimalus konkursinis balas stojant į šią studijų programą bus ne mažesnis nei 6 balai“, – pasakoja programos autorius Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto prodekanas Linas Tarasonis.

Norintieji studijuoti pagal šią studijų programą turės puikiai mokėti matematiką ir anglų kalbą, o atrinkti kandidatai bus kviečiami motyvacinio pokalbio.

Daugiau informacijos apie bakalauro programą „Kiekybinė ekonomika“

Apie Lietuvos banko Tyrimų centrą

Lietuvos banko Tyrimų centras įsteigtas 2014 m. bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. Vienas svarbiausių šio centro uždavinių – gerinti ekonomikos ir finansų mokslo kokybę Lietuvoje. Tiriamąjį darbą centre dirba tyrėjai, mokslų daktaro laipsnius apsigynę Frankfurto Goethe’s, Amsterdamo, Virdžinijos ir kituose Vakarų universitetuose. Jų parengtos mokslinės publikacijos spausdinamos prestižiniuose ekonomikos mokslo žurnaluose, tokiuose kaip „Journal of Finance“, „Journal of Money“, „Credit and Banking“, „The Economic Journal“, „Review of Asset Pricing Studies“ ir kt.