Londono karališkajame koledže chirurgijos mokymus kuruos VU profesorius

Jungtinėje Karalystėje, Londono karališkajame koledže, vyko tarptautiniai mokymai „Kolorektinės chirurgijos dilemos ir debatai“ („Dilemmas and debates in Colon and Rectal Surgery“), skirti chirurgijos specialybės gydytojams. Išskirtiniai mokymai, suburiantys lektorius iš pačių įvairiausių šalių, supažindina dalyvius su naujausiomis chirurgijos tendencijomis ir naujovėmis. Vienas šios programos iniciatorių ir direktorių – Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto profesorius, pilvo chirurgas dr. Narimantas Evaldas Samalavičius.

Jau septintus metus vykstantys mokymai, skirti visiems pasaulio gydytojams, besidomintiems storosios žarnos ir išangės ligų chirurgija, sulaukia didelio susidomėjimo. Šiemet net 42 pranešėjai atvyko iš Europos (Jungtinės Karalystės, Airijos, Prancūzijos, Vokietijos, Švedijos, Norvegijos, Olandijos, Belgijos, Portugalijos, Italijos, Graikojos, Šveicarijos, Lietuvos), Azijos (Japonijos, Singapūro, Kinijos, Saudo Arabijos, Tailando) ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

Per penkias mokymų dienas vyko paskaitos, debatai ir naudingi praktiniai užsiėmimai, skirti mažai invazinės storosios žarnos chirurgijos naujovėmis. Prof. N. E. Samalavičiui ir jo kolegai dr. Jospehui Nunoo-Mensahui mintis rengti tokius kursus Londone kilo po kelionės į vieną Vilniuje organizuotų tarptautinių renginių.

„Tuomet mes abu jau buvome aktyvūs Tarptautinės pasaulio universiteto kolorektalinių chirurgų draugijos (International Society of University Colon and Rectal Surgeons) valdybos nariai ir savo tarptautinio bendradarbiavimo įdirbiu sumanėme pasidalinti plačiau. Londone – mieste, kuris turi senas ir gilias medicinos tradicijas – organizuoti kažką naujo buvo tikras iššūkis“, – pasakojo prof. N. E. Samalavičius.

Kad kolegos iš viso pasaulio noriai atsilieps į kvietimą skaityti paskaitas šiame renginyje, organizatoriai neabejojo, nes prestižinis Londono karališkasis koledžas, kuriame aktyviai darbuojasi dr. J. Nunoo-Mensahas, sutiko skirti patalpas renginiui. Kad organizuojami kursai būti įdomesni ir praktiniu bei teoriniu požiūriu naudingesni už kitus šios srities simpoziumus ir konferencijas, mokslininkai pasirinko įdomesnę tematiką ir kitokią formą.

„Iki šiol labiausiai mūsų dalyvių mėgstami yra debatai, kuriuose du pasaulinio garso lektoriai gina visiškai skirtingas nuomones tai pačiai problemai spręsti. Nuo pirmojo mūsų susitikimo 2013 m. šis renginys tapo visuotinai žinomas ir pripažintas, nebejoju , kad ateityje turėsime dar didesnį pasisekimą. Svarbu paminėti, kad tai išties didžiulio kasdieninio darbo rezultatas – jau dabar planuojame šį svarbų tarptautinį 2020 m. įvykį“, – komentavo profesorius.

2019 m. vykusiuose mokymuose didelio susidomėjimo sulaukė Lietuvos patirties robotinės chirurgijos srityje pristatymas. Nors Klaipėdos universitetinė ligoninė – pirmoji gydymo įstaiga Lietuvoje ir Baltijos valstybėse – robotinę chirurgiją taikyti pradėjo tik kiek daugiau nei prieš metus, jau yra sukaupusi tūkstančio operacijų patirtį. Lietuvoje taikoma Senhance robotinė sistema dar nauja, bet savo inovatyvumu nenusileidžia plačiai paplitusiai klasikinei da Vinci sistemai, kuri rinkoje naudojama jau dvidešimt metų.