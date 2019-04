MIF studentas – Lietuvos studentų programavimo čempionas

Balandžio 12 d. vykusioje Lietuvos studentų programavimo olimpiadoje (LSPO 2019) Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakulteto (MIF) programų sistemų ketvirtakursis Domantas Jadenkus tapo programavimo čempionu.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) surengė trečiąją Lietuvos studentų programavimo olimpiadą. Joje dalyviai turėjo sudaryti išbaigtas uždavinių sprendimo programas. Sudarytos programos buvo siunčiamos testavimo sistemai, kad patikrintų jų teisingumą. Viskas vyko automatiniu režimu internete. Per trumpą laiką (šiuo atveju per 4 val.) reikėjo išspręsti kiek galima daugiau uždavinių. Laimėjo išsprendę daugiausia uždavinių per trumpiausią laiką.

D. Jadenkus programavimo čempionu tapo išsprendęs 10 uždavinių (iš 12). Kova buvo labai atkakli: antrąją vietą užėmęs baltarusis Aliaksei Kolesau (VGTU doktorantas) išsprendė tiek pat uždavinių, tačiau jam prireikė daugiau laiko. Beje, paskutinį uždavinį MIF studentas atidavė likus porai minučių iki pabaigos.

Dalyvauti olimpiadoje pareiškė norą daugiau negu 100 dalyvių, todėl buvo organizuoti du atrankos etapai. Į finalą pateko 40 dalyvių: iš VU – 12, iš VGTU – 9, Kauno technologijos universitetui atstovavo 6 studentai, moksleivių buvo 13.

Visiems finalo dalyviams buvo įteiktos rėmėjų dovanos. Geriausiai pasirodę dalyviai gavo piniginius prizus.

Olimpiada vyko trečiąjį kartą, pirmaisiais (2017 m.) ir antraisiais (2018 m.) metais Lietuvos čempiono titulą laimėjo VU MIF absolventas Justas Klimavičius.

Rezultatus galite pamatyti čia.