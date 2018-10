Milijoninio matematikos konkurso „Kengūra“ organizatoriai susirinko Vilniuje

Spalio 10–14 d. Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos, Afrikos ir Australijos šalių atstovai susirinko į asociacijos „Kengūra be sienų“ (pran. „Kangourou Sans Frontières“, KSF) kongresą, kuris pirmą kartą vyko Lietuvoje. Kaip ir kiekvienais metais, šiemet asociacijos nariai kūrė, rengė ir atrinko naujas tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ užduotis. Šis konkursas yra vienos didžiausių pasaulyje matematikos varžybų, kasmet pritraukiančios daugiau nei 6 milijonus moksleivių iš daugiau nei 70 šalių.

Praėjusią savaitę Vilniuje vykęs „Kengūros be sienų“ kongresas – jau 26-asis. Jo organizatoriaus – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dekano prof. dr. Pauliaus Drungilo teigimu, pagrindinis susitikimo tikslas – parengti bendrus uždavinius kitų metų konkursui, kuris kiekvienoje šalyje rengiamas atskirai. Be to, kongrese dalyviai iš viso pasaulio susipažįsta ir pasidalija konkurso organizavimo patirtimi savo šalyse.

Konkursas „Kengūra“ Lietuvoje pradėtas organizuoti 1995 m. Edvardo Špilevskio iniciatyva lenkų ir rusų kalbomis. Konkursas lietuvių kalba pirmą kartą įvyko 1999 m. kaip eksperimentas septyniose mokyklose. Nuo 2000 m. Vilniaus universiteto mokslininko Juozo Mačio, matematikos mokytojos ir Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojos Marytės Skakauskienės bei leidyklos „TEV“ vadovo Elmundo Žalio dėka „Kengūra“ tapo prieinama visoms lietuviškoms mokykloms – konkurse tuomet dalyvavo 23 000 dalyvių.

Dabar „Kengūra“ kasmet sukviečia daugiau nei 45 000 moksleivių ir darželinukų visoje Lietuvoje, kurie užduotis šešiose amžiaus grupėse sprendžia net keturiomis – lietuvių, rusų, lenkų ir anglų – kalbomis. Nuo 2015 m. internetu dalyvauti „Eksperto“ amžiaus grupėje taip pat kviečiami ir jau mokyklas baigę matematikos ir galvosūkių entuziastai.

Pirmą kartą „Kengūros“ konkursas buvo surengtas 1991 m. Prancūzijoje. Tuo metu neįprastą konkurso formatą – testinį klausimyną, kurio atsakymus buvo galima patikrinti kompiuteriu – įkvėpė nacionalinis Australijos matematikos konkursas, dėl to varžybos ir gavo „Kengūros“ vardą. „Kengūros“ tikslas – skleisti matematinę kultūrą mokyklose, todėl siekiama, kad konkurso užduotys būtų patrauklios ir įkandamos jas sprendžiantiems vaikams. Be kiekvienais metais trečią kovo ketvirtadienį vykstančio konkurso, taip pat organizuojamos įvairios stovyklos, renginiai, rengiama metodinė medžiaga mokytojams.

Asociacijos „Kengūra be sienų“ 26-ojo kongreso organizavimą Lietuvoje parėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.