Mokslininkai diskutuos apie matematinio modeliavimo taikymą socialiniams procesams pažinti

Rugsėjo 18–20 d. „Amberton“ viešbutyje vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Kūrybinės visuomenės socialinių ir elgsenos fenomenų modeliavimas bei imitavimas“ („Modeling and Simulation of Social-Behavioral Phenomena in Creative Societies“, MBSC 2019), kurios tikslas – skatinti visuomenės problemas tiriančių mokslininkų bendradarbiavimą su matematikais bei informatikais ir matematinių metodų (operacijų tyrimų, dirbtinio intelekto, agentinio imitacinio modeliavimo, taikomosios matematikos, ekonofizikos metodų) taikymą socialinių mokslų tyrimuose.

Konferencijos dalyviai tris dienas skaitys pranešimus ir diskutuos sekcijose socialinio kapitalo ir socialinių tinklų, darnios plėtros procesų modeliavimo, globalizacijos ir darnios plėtros, statistinės fizikos taikymo socialinių procesų modeliavimui, socialinės politikos modeliavimo, kiekybinių tyrimų socialiniuose moksluose, medicinos ir viešosios sveikatos politikos socialinio poveikio, dirbtinio intelekto ir agentinio imitacinio modeliavimo, elgsenos operacinių tyrimų temomis.

Konferencijos kviestinius pranešimus skaitys:

Marianne Ping Huang (Orhuso universitetas, „Co-Creating For Cultural Commons: Scenarios For Cross-Sectoral Collaboration“);

Georgios Artopoulos (Kipro institutas, „Computational Modelling And Data Analytics For The Study Of Historic Cities“);

Nitin Agarwal (Pitsburgo universitetas, „Modeling Deviant Cyber Behaviors: Bots, Trolls, And Information Operations“);

Jens Bley (HafenCity universitetas Hamburge, „Smart Culture In Smart Cities – Impact Perspectives And The Case Study Smartsquare“);

Ismo Koponen (Helsinkio universitetas, „Sociocognitive Aspects In Learning And Teaching“);

Martynas Petrikas (Vilniaus universitetas, „Spillovers, Or What Is Culture Good For“).

Konferenciją organizuoja Vilniaus universitetas, bendradarbiaudamas su Europos operacijų tyrimų draugijų asociacija (Association of European Operational Research Societies) ir Gento universiteto Menų ir filosofijos fakulteto Skaitmeninės humanitarikos centru. Konferenciją iš dalies finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

Daugiau informacijos apie konferenciją: www.msbc2019.mii.vu.lt

Konferencijos programa: www.msbc2019.mii.vu.lt/wp-content/uploads/2019/09/Agenda.pdf

Klausytojų dalyvavimas konferencijos kviestiniuose pranešimuose ir sesijose yra atviras, todėl kviečiame visus besidominčius apsilankyti.