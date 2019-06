Moterų antreprenerystė – naujas Verslo mokyklos projektas

Vilniaus universiteto (VU) Verslo mokykla kartu su partneriais – portalu „Versli mama“ ir Kreditų valdymo universitetu – organizuoja verslioms mamoms skirtą „Vasaros akademiją“, kurios pagrindinis tikslas – skatinti moterų, auginančių vaikus, verslumą, antreprenerystę.

„Vienas iš Verslo mokyklos tikslų yra ugdyti verslius žmones, skatinant verslumą, suteikiant reikiamų kompetencijų. Mamos, auginančios vaikus, dažnai yra iš tiesų labai verslios. Jos kuria įvairus rankdarbius, įžvelgia įvairių verslo nišų ir galimybių, apie kurias anksčiau, dar neturėdamos vaikų, net neįsivaizdavo. Deja, neretais atvejais jos neturi pakankamai žinių ar platesnio matymo, kaip savo hobį ar pradinės stadijos verslą galėtų išplėsti, užauginti. „Vasaros akademijoje“ per trumpą laiką jos būtent ir įgis daug praktinių žinių. Be to, labai didžiuojamės, jog šis projektas kartu yra socialinis, padėsiantis vienai daugiavaikei mamai“, – teigia Verslo mokyklos vadovė dr. Birutė Miškinienė.

„Vasaros akademija“ – tai intensyvi verslo mokymų programa su daug praktinių užduočių. Ją sudaro trys pagrindiniai moduliai: rinkodara, verslo vadyba ir teisė, finansai. Programos pagrindu pasirinkta Verslo mokykloje dėstoma MBA Entrepreneurship programa, sutrumpinta iki 48 akademinių valandų kurso ir papildyta šeimos verslams aktualiomis disciplinomis, tokiomis kaip sutuoktinių turto valdymas, vedybų sutartys, juridinių verslo formų pasirinkimas.

Toli nuo Vilniaus gyvenančios ar dėl kitų priežasčių negalinčios lankyti paskaitų stacionare moterys galės mokytis neakivaizdžiai. Joms bus sudaryta galimybė peržiūrėti kiekvienos paskaitos vaizdo įrašą ir konsultuotis su lektoriais tiesiogiai.

Pradėjus projekto komunikaciją, paaiškėjo, kad nors susidomėjimas yra labai didelis, daug vaikus auginančių mamų negali sau leisti tokių mokymų.

„Liūdina, kad daugiau vaikų turinčios moterys į savo asmeninį ir profesinį augimą negali leisti investuoti nė 33 eurų per savaitę, – sako S. Vainikauskaitė-Tomaševičienė, portalo „Versli mama” įkūrėja, pati auginanti keturis vaikus. – Tačiau, ko gero, joms praktinės verslo žinios duotų didžiausią pridėtinę vertę, jau nekalbant apie išaugusį pasitikėjimą savimi“.

Dėl šios priežasties „Vasaros akademijos“ organizatoriai nusprendė padėti vienai labiausiai motyvuotai daugiavaikei mamai. Pritaikius socialinio verslo modelį, nuo kiekvienos įmokos už mokymąsi „Vasaros akademijoje“ tam tikra procentinė dalis bus skiriama vienos daugiavaikės mamos 12 savaičių studijoms apmokėti. Norimo dydžio auką Vasaros akademijai gali skirti ir privatūs rėmėjai, palaikantys daugiavaikių moterų įgalinimo idėją. Labiausiai motyvuotą mokytis mamą patikėta atrinkti Daugiavaikių šeimų asociacijai „MES“.

