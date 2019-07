Nauja verslo studijų galimybė – praktika Portugalijos startuoliuose

Birželį Vilniaus universiteto (VU) Verslo mokyklos atstovai pagal „Erasmus Staff Training“ programą lankėsi Portugalijoje, kur susitikimuose su ilgametės partnerės – organizacijos „Placement in Portugal“ nariais dalijosi patirtimi, įžvalgomis ir aptarė platesnes bendradarbiavimo galimybes.

Organizacija „Placement in Portugal“ įkurta 2012 m. Šios organizacijos veikla – praktikų vietų paieška tarptautiniams studentams pagal mobilumo programas. Tai vienintelė tokia organizacija Portugalijoje. Šiuo metu ji turi per 50 aukštųjų mokyklų partnerių ir jau yra padėjusi daugiau nei 500 studentų susirasti praktikos vietas. Nuo 2017 m. jie sukūrė internetinę praktikų paieškos platformą, kurioje vidutiniškai pateikiama daugiau nei 200 paraiškų per mėnesį.

„Džiaugiamės turėję galimybę apsilankyti šioje organizacijoje ir aptarti naujas galimybes Verslo mokyklos studentams atlikti praktiką Portugalijos startuoliuose. Susitikimų metu taip pat sutarta, kad nuo 2019 m. rudens prasidės bendras projektas, garantuosiantis praktikos vietas verslo studentams – šiam projektui pasiteisinus, svarstysime galimybę turėti daugiau tokių tarptautinių praktikos vietų. Tai buvo tikrai įdomi patirtis, kuri, tikimės, praplės ir sustiprins mūsų tarptautinių praktikų horizontus“, – teigia VU Verslo mokyklose vadovė dr. Birutė Miškinienė.

„Placement in Portugal“ taip pat siūlo pagalbą studentams pildant paraiškas, nuolaidas partnerių organizacijose, pagalbą surandant gyvenamąją vietą, sprendžiant transporto, ryšio ir kitus organizacinius klausimus.

„Turėjome galimybę apsilankyti ir organizacijoje „Erasmus Life Lisboa“, kurioje praktiką jau yra atlikusi Verslo mokyklos studentė. Šio susitikimo metu daugiau sužinojome apie jų teikiamas paslaugas, susipažinome su komandos nariais ir gavome daug informacijos, kuri tikrai pravers mūsų studentams, vykstantiems į Lisaboną studijuoti ar atlikti praktiką. Vizitas Portugalijoje buvo įdomus ir naudingas, nes aptarėm daug praktinių ir organizacinių reikalų“, – teigia VU Verslo mokyklos tarptautinių mainų koordinatorė Danutė Butkienė.