Nauja VU UKI studijų programa sulaukė dėmesio ir užsienyje

2017 m. liepos 2–6 d. Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto (VU UKI) direktorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė, doc. dr. Anastasija Belovodskaja ir doc. dr. Viktorija Makarova kartu su kolege iš KTU prof. dr. Vilmante Liubiniene dalyvavo II tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Language in the Coordinates of the Mass Media“, subūrusioje daugiau nei 250 atstovų iš 15 valstybių.

Lietuvos mokslininkai pristatė savo pasiekimus sparčiai besivystančioje naujųjų medijų lingvistikos tyrimų kryptyje ir užmezgė ryšius su konferencijoje dalyvavusiais mokslininkais. Svarbiu konferencijos įvykiu tapo didelio susidomėjimo sulaukusios naujos MA studijų programos „Medijų lingvistika“ pristatymas.

Šią programą parengė VU UKI mokslininkų grupė, vadovaujama prof. dr. Danutės Balšaitytės. MA studijų programos „Medijų lingvistika“ idėją ir jos rengimą skatino ir palaikė Medijų lingvistikos komisija, veikianti prie UNESCO globojamo Tarptautinio slavistų komiteto (Media Linguistic Commission of the International Slavists Committee under the auspices of UNESCO).

Siekdami užtikrinti tolesnį medijų lingvistikos tyrėjų bendradarbiavimą, VU UKI atstovai kartu su Medijų lingvistikos komisija ir Lingvistikos diskurso komisija (Field Committee of Linguistics of Discourse) 2017 m. spalio 12–13 d. rengia tarptautinio lygio medijų lingvistų apskritojo stalo diskusijas („Media linguistics: educational paradigms (the main tasks of modern media education)“; „Discourse analysis and other qualitative and quantitative methods of media studies: how research methods narrow or widen our vision of the field and object of media studies?”), kurios vyks VII tarptautinės konferencijos „Lingvistiniai, edukaciniai ir tarpkultūriniai tyrimai 2017“ metu. Konferenciją organizuoja VU UKI ir Kaljario universiteto (Italija) Filologijos, literatūros ir lingvistikos fakultetas.

Informacija apie konferenciją: http://www.conference.uki.vu.lt/