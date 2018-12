„Oktalėdose“ – pasaulinį pripažinimą pelnę kūriniai su džiazo prieskoniais

Vilniaus universiteto (VU) bendruomenę ir visą Lietuvą jau beveik septynis dešimtmečius džiugina VU pučiamųjų orkestras „Oktava“. Ilgametė patirtis, profesionalumas ir jaunatviškas veržlumas – tai, kas tiek metų prikausto klausytojo dėmesį ir daro orkestrą unikaliu. Šiemet „Oktava“ jau penktą kartą visus neabejingus pučiamųjų orkestro muzikai kviečia į šventinį koncertą „Oktalėdos“, o daugiau nei dvidešimt metų orkestrui vadovaujantis maestro Albinas Kučinskas tikina, kad klausytojai šį kartą pasiners į tikrą muzikos garsų pūgą.

Vilniaus universiteto Didžioji aula, joje griaudžiantis galingas pučiamųjų instrumentų orkestro skambesys ir pasaulinį pripažinimą pelnę muzikiniai kūriniai. Tai tik maža dalelė to, ką gruodžio 16 d. ištikimiausiems savo klausytojams dovanos „Oktava“. Ilgametis orkestro vadovas A. Kučinskas atskleidžia, kad šiemet susirinkusiųjų lauks ne viena muzikinė premjera, pareikalausianti daugybės meistriškumo.

„Mes visuomet stengiamės savo klausytojus nustebinti naujais, dar neatliktais kūriniais, tad ir šio koncerto programoje nuskambės gausybė premjerinių kūrinių. „Oktalėdose“ bus visko – nuo nuotaikingų ir ryškių džiazo melodijų iki lėtų ir lyriškų meilės dainų, bet ne mažiau meistriškumo reikalaujančių kūrinių“,– pasakoja A. Kučinskas.

Visą gyvenimą muzikai paskyręs maestro sako, kad rinkdamas meninę koncerto programą visuomet galvoja ne tik apie klausytoją, bet ir apie muzikantus, kuriems atliekami kūriniai teiktų džiaugsmą. Šiemet „Oktalėdose“ nuskambės ne tik šiuolaikinės džiazo kompozicijos, unikalūs ir iki šiol negirdėti kūriniai, bet ir pasaulinio pripažinimo sulaukę ir laikui nepavaldūs džiazo klasikos šedevrai.

„Oktalėdų“ viena iš muzikinių premjerų – Hoagy Carmichael „Stardust“ – klausytojus sužavės ne tik džiazo ritmais, bet ir trimitų solo partijomis. Dainą apie meilę drauge su orkestru atliks ilgamečiai „Oktavos“ trimitininkai – Kristijonas Sakalauskas ir Donatas Viaževičius. Šventinį vakarą meistriškumą scenoje taip pat demonstruos solistai–vokalistai Julija Šturo, Martyna Kučytė ir Paulius Noreika.

Kalėdiniame vakare nuskambės jau ilgą laiką orkestro repertuarą puošiančio talentingojo Amerikos kompozitoriaus George Gershwin trys žymiosios melodijos, aranžuotos Warren Barker. Pirmoji „Amerikietis Paryžiuje“ – klausytojus nukels į romantiškąjį Paryžių ir Eliziejaus laukus, antroji – „Kubietiška uvertiūra“ – parašyta kompozitoriaus kelionės po egzotiškąją Kubą metu, ir „Žydroji rapsodija“ – ypatingos sėkmės susilaukęs kūrinys, tapęs reikšmingu amerikiečių muzikos simboliu. Taip pat programoje išgirsite: Chick Corea „Spain“, Dizzy Gilespie „Fiesta Mojo“, Gordon Goodwin „The Jazz Police“, Marvin Gaye „How Sweet It Is“, Jerome Kern „All the Things You Are“, Brian Setzer „Jumpin‘ East of Java“ ir kitus kūrinius.

Gražią šventinę tradiciją kurianti „Oktava“ džiugina ne tik akademinę bendruomenę, bet ir patį maestro. A. Kučinskas sako, kad daugiau kaip penkiasdešimt muzikantų vienijantis orkestras – tarsi atgaiva sielai: „Džiaugiuosi, kad šis darbas man suteikia galimybę pažinti grojančius, malonius ir kultūringus jaunus žmones. Dirbdamas su jais ir aš jaučiuosi jaunas.“

Profesionalumo ir jaunatviškos energijos muzikinė sintezė „Oktalėdose“ suskambės jau gruodžio 16 d. 15 val. VU Didžiojoje auloje, M.K. Čiurlionio g. 21. Koncertas nemokamas.