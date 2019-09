Pirmakursė Snieguolė Bičkutė: ateityje kiekvienas turės asmeninį kineziterapeutą

Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto kineziterapijos studijų programos pirmakursė Snieguolė Bičkutė nustebino ir kartu labai nudžiugino savo šeimą, po mokyklos baigimo pasirinkdama kineziterapijos studijas. Jos giminėje niekada nebuvo medikų ar šiai kilniai profesijai artimų specialistų. Mergina neabejoja, kad įtaką jos sprendimui padarė vaikystėje ligoninėse praleistas laikas. „Žmonės baltais chalatais man visada atrodė kaip tikri stebukladariai, o medicina – didžiausia pasaulio magija“, – pokalbį apie neseniai išsipildžiusią svajonę studijuoti VU pradėjo pirmakursė.

„Visi sako, kad esu altruistė. Jei tik reikia pagalbos, aš jau šalia. Man patinka padėti – jaučiuosi gerai, darydama kitiems gera, – sako Snieguolė. – Ko gero, šis mano asmenybės bruožas lėmė ir pasirinkimą studijuoti Medicinos fakultete.“ Sužinojusi, kad įstojo į kineziterapiją, mergina ilgai negalėjo suvaldyti džiaugsmo, nes suprato, kad šis populiarėjantis reabilitacijos mokslas nuo šiol yra jos likimas.

Kineziterapija – sveikatos ir fizinės būklės grąžinimas, palaikymas, negalios kompensavimas gydant judesiu ir fiziniais veiksniais. VU Medicinos fakulteto studentai savo gebėjimus ugdo teorinėse paskaitose, seminaruose ir klinikinėje praktikoje. Pastaruoju metu kineziterapijos studijų programa yra vienas iš labiausiai populiarėjančių pasirinkimų tarp mokyklas baigusių jaunuolių. Šiemet į VU siūlomas kineziterapijos studijas priimti 92 pirmakursiai.

Snieguolė prisipažino, kad nekantrauja pasinerti į mokslus. Ją ypač džiugina, kad didelę studijų programos dalį sudaro profesinė praktika: „Kineziterapija yra labai plati specialybė, apima daugybę įvairių metodikų ir sričių, todėl noriu išbandyti viską.“ Mergina neabejoja, kad šis mokslas idealiai tinka tiems, kas tikrai nori padėti žmonėms grįžti prie visaverčio gyvenimo po sveikatos sutrikimų, ugdyti ir puoselėti sveikos gyvensenos idėjas. „Tikiu, kad ir Lietuvoje ateis tokia diena, kai kiekvienas gyventojas turės ne tik savo šeimos gydytoją ar odontologą, bet ir savo kineziterapeutą. Daugelyje šalių tokia praktika jau įprasta“, – teigia studentė.

Snieguolės gyvenimo šūkis „Gyvenk šiandien taip, lyg rytojaus nebūtų!“ nuolat skatina ją būti aktyvią, racionaliai naudoti darbo ir poilsio laiką, atsakingai žiūrėti į mokslus, rūpintis sveikata ir ieškoti vis įvairesnių užsiėmimų. „Tai mano raktas į sėkmę! Tikrai nesu iš tų žmonių, kurie viską pasilieka paskutinei dienai ar net nakčiai. Mokykloje visada mokiausi labai sistemingai, – pasakoja mergina. – Bet tai nereiškia, kad nuolat sėdėdavau tik prie knygų.“

Pirmakursė randa laiko teigiamos energijos semtis iš mylimiausio Vilniaus senamiesčio, vaikščiodama siauromis jo gatvelėmis ir cituodama Česlovą Milošą ar Jurgį Kunčiną. Mergina niekada neatsisako prisėsti prie fortepijono (yra baigusi muzikos mokyklą), pailsėti fiziškai ir emociškai. „Neįsivaizduoju savo gyvenimo be muzikos, dainavimo, šokių ir krepšinio, be draugų ir dievinamo Vilniaus šiltų prisilietimų, be Baltijos jūros saulėlydžių, be visagalės poezijos ir… be išsvajotų studijų mano mylimiausiame universitete.“

Pirmakursė prisipažino jau supratusi, kad studijuoti nebus labai lengva, tačiau yra pasiryžusi įrodyti sau ir visiems, kad tikrai yra verta garbingo 440 metų Vilniaus universiteto studentės vardo! „Norėčiau palinkėti sau – motyvacijos, visiems studentams – ištvermės, o dėstytojams – kantrybės. O mano ALMA MATER linkiu vienybės, nes visi esame viena didelė, draugiška ir nuostabiai graži šeima!“