Ryškiausio Lietuvos matematiko prof. D. Surgailio garbei rengiama konferencija

Liepos 1 d. (sekmadienį) 10.00 val. Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakultete (Naugarduko g. 24) vyks vienos dienos konferencija, skirta mokslininkui Donatui Surgailiui – vienam geriausių pasaulio tikimybininkų, ryškiausia Lietuvos fundamentaliosios matematikos žvaigžde tituluojamam VU profesoriui emeritui. Šis renginys yra tarptautinės tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencijos dalis.

Žymiam Lietuvos tikimybininkui pagerbti skirtame renginyje pranešimus, įkvėptus prof. D. Surgailio mokslinių tyrimų rezultatų skaitys profesoriaus kolegos-matematikai iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Lenkijos ir Danijos.

Prof. D. Surgailis yra plačiai žinomas matematikos mokslo autoritetas Lietuvoje ir užsienyje. Mokslininkas stažavosi ir dirbo kviestiniu profesoriumi Romoje, Bochume, Oksforde, Šiaures Karolinoje, Klivlende, Mičigane, Paryžiuje, Lilyje, Rio de Žaneire.

Ryškiausiu pastarųjų dešimtmečių matematiku vadinamas prof. D. Surgailis išplėtotojo procesų teoriją. Jo tarptautiniu mastu pripažįstami atradimai padeda tiksliau prognozuoti chaotiškus gamtos reiškinius. Mokslininko tyrimų laukas yra ilgalaikės atminties matematiniai modeliai ir tolimos priklausomybės procesų ribinės teoremos, statistinių parametrų įverčiai ir hipotezių tikrinimas, poligoniniai Markovo laukai, Burgeso lygties statistinių sprendinių asimptotika.

Pusšimtis žinomo mokslininko straipsnių puikuojasi svarbiausiuose pripažintuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose tikimybių teorijos, matematinės statistikos srityje: Annals of Statistics, Annals of Probability, Annals of Applied Probability, Stochastic Processes and their Applications, Probability Theory and Related Fields.

Už mokslo pasiekimus matematikos, atsitiktinių procesų teorijos srityje, gausų darbų cituojamumą tarptautiniuose mokslo leidiniuose, jo mokslinių darbų pridėtinę vertę mūsų šaliai 2005 m. prof. Donatui Surgailiui buvo skirta valstybinė Lietuvos mokslo premija.