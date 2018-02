Vilniaus universiteto dovana Lietuvai – 100 savanorių

Vilniaus universitetas (VU) drauge su Izraelio ambasada Lietuvoje pradeda studentų mentorystės programą „Kelrodė žvaigždė“. Tai – VU dovana Lietuvai šimtmečio proga. 100 savanorių taps 3–6 klasių mokinių iš nepasiturinčių ar socialinę atskirtį patiriančių šeimų draugais ir mentoriais.

Projekto metu bus siekiama užmegzti stiprius ryšius tarp dviejų socialinių grupių. Studentai padės vaikams, kuriems sunkiau sekasi mokytis ir bendrauti ar tiesiog reikia vyresnio žmogaus, galinčio tapti pavyzdžiu ir draugu. Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe, Švietimo ir mokslo ministerija, mokyklomis ir vaikų dienos centrais atrinkti 100 vaikų, iš kurių kiekvienas turės po Kelrodę žvaigždę – VU studentą.

Pasak VU bendruomenės reikalų prorektorės doc. dr. Birutės Švedaitės-Sakalauskės, projektą planuojama tęsti kiekvienais metais – prie VU bendruomenės kasmet prisijungia 3000 pirmakursių, o Lietuvoje nemažėja vaikų, kuriems reikia vyresnio draugo.

„Tokiems vaikams be galo svarbu individualus dėmesys ir žmogus, kuriuo jie gali pasitikėti, kuris galės parodyti, kad pasaulis yra daug platesnis nei artimiausia vaiko aplinka. Pavyzdžiui, parodyti, kad egzistuoja universitetas ir kad šis vaikas, kaip ir bet kuris kitas, turi galimybę jame studijuoti, nes jo gyvenimas visų pirma yra jo paties rankose. „Kelrodė žvaigždė“ yra galimybė sujungti dvi Lietuvas: tą, kuriai sekasi, ir tą, kuriai sunku. Mūsų visuomenės tvarumui ir jos ateičiai toks susietumas yra be galo svarbus“, – apie projektą kalbėjo VU prorektorė.

„Kelrodės žvaigždės“ projektą įkvėpė nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas. Izraelyje atsiradusi organizacija „Perach“ yra viena sėkmingiausių švietimo iniciatyvų pasaulyje, dabar išplitusi po 25 valstybes.

„Perach“ yra savanorystės projektas, paremtas esminiu žydų tradicijos principu – bendruomenėje visi žmonės yra atsakingi vienas už kitą. Vadovaudamasi šiuo principu, žydų bendruomenė išsilaikė kartu ir bėgant amžiams išsaugojo savo tapatybę. Mes tikime, kad visuomenei yra gyvybiškai svarbu auginti jaunąją kartą skiepijant jai savanoriškos veiklos vertybes, skatinant rūpintis tais, kuriems reikia pagalbos. Mums ypač rūpi skleisti „Perach“ projekto idėją ir dalytis jo rezultatais – tai yra vienas svarbiausių ambasados prioritetų nuo pat jos atidarymo“, – pasakojo A. Maimonas.

Savanoriai susitiks su savo jaunaisiais draugais kartą per savaitę ir bendraus mažiausiai dvi valandas. Užsiėmimai vyks namuose, universiteto miestelyje, žaidimo aikštelėse, bibliotekose, muziejuose. Studentai ir vaikai patys galės spręsti, kaip leisti laiką – ruošti namų darbus, žaisti kompiuterinius žaidimus ar futbolą, eiti į filmą ar atsipalaiduoti gamtoje.

„Šimtas yra simbolinis skaičius, be to, Lietuvos valstybė švenčia savo šimtmetį, bet tai nėra kokia nors riba – norėtume, kad kuo daugiau studentų įsitrauktų į visuomenės gerovei tarnaujančias veiklas. Vilniaus universitete studijuoja 20 tūkst. jaunų žmonių – šiame skaičiuje slypi labai daug potencialo ir energijos prisidėti prie to, kad mūsų visuomenė keistųsi į gera“, – sakė B. Švedaitė-Sakalauskė.