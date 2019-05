Vilniaus universiteto leidyklos naujiena: Europos mitinių būtybių žemėlapis

Europos mitinių būtybių žemėlapis (angl. The Map of Mythical Creatures in Europe) – vienintelis toks žemėlapis pasaulyje, o jame pavaizduota net 213 mitinių būtybių. Mitinė būtybė – tai konkrečios teritorijos tautosakoje minimas padaras, žmonių matytas kaip materialus žmogų, gyvūną ar įvairius gyvūnus primenantis pavidalas. Šiais laikais mitinės būtybės baigia išnykti, todėl žemėlapis gali būti vienintelė vieta, kur jas dar pamatysite. Be to, jis atskleidžia įvairius dėsningumus – būtybių įvairovę Britų salose, išskirtinį jų kraugeriškumą Balkanuose, skirtumus tarp velnių ir drakonų Vakarų ir Rytų Europoje. Čia aptiksite neblogai žinomus trolius, kentaurus, gnomus, lietuvišką aitvarą… Tačiau sraigė žudikė, laižūnas ar šešiakojė ežerų pabaisa bukavacas tikrai nustebins. Vaikų nuo šio žemėlapio neįmanoma atitraukti, bet ir suaugusiesiems jis tikrai įdomus.

Žemėlapį sukūrė Vilniaus universiteto kartografijos magistrantūros studijų programos studentai, remdamiesi įvairiais autoritetingais šaltiniais. Projektui vadovavo Vilniaus universiteto Kartografijos ir geoinformatikos katedros profesorė dr. Giedrė Beconytė. Sukaupti duomenys apima būtybių paplitimo geografiją, gyvenamąją aplinką, būdo bruožus. Originalūs rankomis piešti paveikslėliai atspindi mitinių būtybių grupėms būdingą išvaizdą. Žemėlapis sudarytas panaudojant šiuolaikines geografinės informacijos technologijas, tačiau jo stilius primena senovinius žemėlapius. Pateikiami ir trumpi būtybių aprašai. Žemėlapio 2013 m. versiją tarptautinio mokslo žurnalo „Journal of Maps“ ekspertai išrinko geriausiu metų žemėlapiu.

Žemėlapio dydis: 62,5 cm x 83 cm. Naujasis žemėlapis išleistas anglų kalba, tačiau galima įsigyti ir lietuviškąją jo versiją.

Europos mitinių būtybių žemėlapį galite įsigyti knygynuose „Akademinė knyga“, „Versmė“, „Mint Vinetu“, „Vaga“, el. knygynuose patogupirkti.lt, knygos.lt, humanitas.lt, amazon.co.uk.