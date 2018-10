Vilniaus universiteto leidyklos naujiena: „Vilniaus universiteto simboliai“

Vilniaus universiteto (VU) leidykla pristato VU muziejaus direktoriaus dr. Ramūno Kondrato ir muziejininkės Vaivos Kubeckienės knygą „Vilniaus universiteto simboliai. Herbas, akademinės regalijos ir tradicinės ceremonijos“.

„Kiekvienas lietuvis turi pagrindo didžiuotis Vilniaus universitetu, nes per visus tuos metus jis garsino Lietuvą ir užaugino daug žymių mokslininkų, rašytojų, visuomeninio ir politinio gyvenimo veikėjų, verslo lyderių. Be mūsų universiteto Lietuva neturėtų Adomo Mickevičiaus, Simono Daukanto, Konstantino Sirvydo, Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir kitų Lietuvos šviesuolių. Per daugiau kaip keturis šimtmečius Vilniaus universitetas išgyveno kilimą, klestėjimą, smukimą, uždarymą ir atgimimą. Universitete nuo pat jo įkūrimo buvo brandinamos pažangiausios mokslo idėjos, o savo auklėtiniais ir profesoriais mūsų Alma Mater greitai išgarsėjo visoje Europoje. Jau XVI a. Vilniaus universitetas savo poveikiu peržengė tiek etninės Lietuvos, tiek daugiatautės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ribas, spinduliavo mokslo šviesą visam Vidurio ir Rytų Europos regionui. XVII a. Vilniaus universitetas priklausė Europos universitetų šimtukui ir XX a. padovanojo mums Nobelio premijos laureatą – Česlovą Milošą. Universitetas per šimtmečius keitėsi, bet jo pagrindiniai tikslai išlieka tokie patys ir šiandien – europinis, Lietuvą stiprinantis ir savo bendruomenę motyvuojantis universitetas. Vilniaus universitetas visada buvo ir tebėra Lietuvos aukštojo mokslo kelrodė žvaigždė. Jame formuojamos tarptautiniu mastu pripažintos mokslo krypčių mokyklos, čia ir toliau bręsta daug iškilių asmenybių, kurios Lietuvą pasaulyje garsina kaip intelektualią, pažangią, mokslo ir inovacijų šalį“, – sako Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas.

Vilniaus universiteto simboliai (herbas, rektoriaus regalijos, tradicinės ceremonijos) yra neatsiejami nuo šios aukštosios mokyklos istorinių virsmų. Knygos autorių teigimu, Vilniaus universiteto rektoriaus regalijos ir herbas – tai universiteto teisių, akademinės savivaldos simboliai. Nuo universiteto įkūrimo šie atributai buvo naudojami iškilmingomis progomis: pradedant ir baigiant mokslo metus, ginant doktoratus, priimant aukšto rango asmenis, valstybinių ir bažnytinių švenčių metu. Universiteto regalijų ir svarbiausių simbolių reikšmė ilgą laiką prilygo karališkųjų reikšmei. Šiame leidinyje siekiama pristatyti pagrindinius minėtų atributų elementus, kūrėjus ir istorinius etapus. Taip pat norima Vilniaus universiteto simbolinę atributiką atskleisti kaip aktualų iki šių dienų išlikusį paveldą, kuris telkia akademinę bendruomenę ir padeda atpažinti universitetą kaip ilgas tradicijas turinčią instituciją.

Knyga išleista lietuvių ir anglų kalbomis.

Knygą „Vilniaus universiteto simboliai. Herbas, akademinės regalijos ir tradicinės ceremonijos“ netrukus galėsite įsigyti knygynuose „Littera“, „Akademinė knyga“, „Vaga“, el. knygynuose patogupirkti.lt, knygos.lt, humanitas.lt.