Vilniaus universiteto pirmakursiams – galimybė gauti Alunanų šeimos stipendiją

Latvijos universiteto fondas, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto (VU) fondu, kviečia VU studentus teikti paraiškas vardinei Alunanų šeimos stipendijai gauti. Stipendiją 2001 m. savo tėvo atminimui įsteigė Latvijos universiteto fondo rėmėjas Peteris Alunanas (Pēteris Alunāns).

Stipendijos tikslas – remti tuos, kuriems yra sunkiausia siekti aukštojo mokslo: našlaičius, be tėvų globos likusius studentus ir studentus iš sunkiai besiverčiančių šeimų (kai tėvai yra bedarbiai ar darbingumą praradę asmenys). Nuo 2018–2019 mokslo metų vienam VU bakalauro studijų pirmo kurso studentui visam studijų laikotarpiui bus skiriama 2500 eurų per metus dydžio Alunanų šeimos stipendija ir, jei reikia, padengiama visa studijų kaina. Per laikotarpį, kai bus skiriama Alunanų šeimos stipendija, jos gavėjas negalės gauti kitų vardinių stipendijų.

Bakalauro nuolatinių studijų pirmo kurso studentai, norintys dalyvauti konkurse Alunanų šeimos stipendijai gauti, iki lapkričio 12 d. Latvijos universiteto fondo svetainėje turi užpildyti paraiškos formą ir pridėti šiuos dokumentus:

* gyvenimo aprašymą anglų kalba, parengtą pagal Europass reikalavimus;

* skenuotą ranka rašytą motyvacinį laišką anglų kalba;

* esė anglų kalba iki 2000 ženklų tema „Which patron of Vilnius University would I most aspire to be like and why?“;

* kitus dokumentus, kurie paliudytų kandidato patirtį, patvirtintų nuveiktus darbus mokslinėje ir kitoje veikloje, rodytų mokslinį potencialą ir gebėjimą kurti inovatyvias idėjas ar kitaip padėtų vertinant kandidatą;

* du rekomendacinius laiškus, rašytus kandidato vidurinės mokyklos mokytojų, direktorių ar kitų įstaigų, su kuriomis kandidatas mokslų metu dirbo, atstovų. Laiškai turi būti išsiųsti elektroniniu paštu fonds@fonds.lv iki lapkričio 12 d. 23.59 val. Laiškai turi būti parašyti anglų kalba.

Pasibaigus paraiškų vertinimo laikui atrinkti kandidatai bus kviečiami į pokalbį. Komisija gali prašyti papildomų dokumentų, įrodančių, kad kandidatas atitinka stipendijos suteikimo kriterijus.

Kilus klausimams dėl konkurso, reikalingų dokumentų ar stipendijos skyrimo maloniai prašome kreiptis į Brigitą Zuterę el. paštu brigita.zutere@fonds.lv (anglų kalba). Dažniausiai užduodami klausimai.

Peteris Alunanas gimė 1947 m. Latvijos pabėgėlių stovykloje Bad Ruberge, Vokietijoje. 1950 m. jis kartu su šeima atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, kur gyvena iki šiol. P. Alunanas yra profesionalus fotografas ir aktyvus visuomenės veikėjas, nuo 1965 m. dalyvauja įvairiose Baltijos valstybių išeivių veiklose JAV.