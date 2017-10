VU ekonomistė – Europos regionų ir miestų savaitėje

Ekonomikos fakulteto Ekonominės politikos katedros mokslininkė asist. dr. Giedrė Dzemydaitė dalyvavo Briuselyje (Belgija) vykusioje Europos regionų ir miestų savaitėje. Čia ji skaitė mokslinį pranešimą „Resilient Regions in the EU: Efficiency of Using Resources“, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į regioninių resursų naudojimo efektyvumą ir poreikį analizuoti politikos priemonių ekonominius rezultatus.

Tarp norinčiųjų pristatyti savo idėjas renginyje vyko didelė atranka. Iš daugiau nei 100 jaunųjų mokslininkų buvo atrinkta tik 30 – tarp jų buvo ir G. Dzemydaitė. Jaunieji mokslininkai savo tyrimų rezultatus pristatė politikos formuotojams bei kitiems mokslininkams. „Labai džiaugiuosi turėjusi galimybę aktyviai dalyvauti Europos regionų ir miestų savaitėje. Smagu buvo ne tik pristatyti savo mokslines idėjas praktikams, bet ir užmegzti daug naudingų kontaktų. ES regioninė politika yra labai svarbi visos ES dalis. 2014–2020 metų ES regioninei politikai skirta apie trečdalis viso ES biudžeto išlaidų. Tikėtina, kad ši sritis ir toliau išliks svarbia ES politikos dalimi ir viena aktualiausių temų mokslinių tyrimų požiūriu. Norėtųsi ir toliau vykdyti mokslinius tyrimus, kurie būtų aktualūs ES ir Lietuvos regioninės politikos formuotojams“, – teigė G. Dzemydaitė.

Europos regionų ir miestų savaitę organizavo ES Regionų komitetas kartu su Europos Komisija (DG REGIO). Šiais metais renginyje dalyvavo apie 6000 dalyvių ir per 800 pranešėjų iš visos Europos, vyko per 137 praktinius seminarus, diskusijas ir ryšiams megzti skirtus renginius, kurių metu regioninės politikos formuotojai, administracijų pareigūnai, ekspertai ir mokslo darbuotojai dalijosi gerąja patirtimi ir praktinėmis žiniomis regionų ir miestų plėtros srityje.

Plačiau apie vykusį renginį: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm