VU GMC tęsia tarptautinių seminarų ciklą

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras (VU GMC), bendradarbiaudamas su kompanija „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsia tarptautinių seminarų ciklą. Šiais seminarais siekiama stiprinti Lietuvos mokslininkų, dirbančių gyvybės mokslų srityje, ryšius su užsienio tyrimų centrais, dalytis patirtimi, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.

Skaityti paskaitų į Lietuvą kviečiami garsūs užsienio mokslininkai. Taip mūsų šalies tyrėjai supažindinami su kolegų tyrimų kryptimis ir naujausiais rezultatais, o svečiams pristatomas Lietuvos mokslinis potencialas. Kasmet planuojama pakviesti iki 10 mokslininkų, kurių tyrimų sritis yra ar galėtų būti aktuali tiek VU GMC, tiek visai Lietuvos gyvybės mokslų bendruomenei.

Tęsiant šį ciklą, gegužės 6 d. 14 val. R401 auditorijoje prof. Xiaodong Zhang (Londono imperatoriškasis koledžas) skaitys paskaitą „Structures and Mechanisms of Transcription Initiation and Its Regulation“.

Mokslininkė 1988 m. Pekino universitete baigė branduolinę fiziką, vėliau tęsė doktorantūros studijas JAV, Stony Brook universitete. Daktaro laipsnis jai suteiktas 1995 m. Vėliau Xiaodong Zhang interesų kryptis keitėsi ir iš fizikos ji perėjo į biozifikos / struktūrinės biologijos tyrinėjimus.

Nuo 1995 m. Xiaodong Zhang studijavo Harvardo universiteto podoktorantūroje, vadovaujama prof. Dono Wiley. 1997 m. mokslininkė išvyko į Londoną, kur dirbo Imperatoriškajame vėžio tyrimų fonde. 2001 m. pradėjo dėstyti Londono imperatoriškajame koledže. Už makromolekulinės struktūros ir funkcijos tyrinėjimus jai 2008 m. suteikas profesoriaus vardas. 2016 m. Xiaodong Zhang tapo Europos molekulinės biologijos organizacijos nare.

Gegužės 7 d. 14 val. R401 auditorijoje dar vienas svečias – prof. Dale’as Wigley (Londono imperatoriškasis koledžas) skaitys paskaitą „Structures and Mechanisms of the Human Ino80 Complex“.

Dale’as Wigley 1985 m. baigė biochemijos studijas Jorko universitete. Doktorantūros studijų metu gilinosi į laktato dehidrogenezės enzimologiją. 1988 m., apsigynęs daktaro laipsnį, išvyko podoktorantūros studijoms į Lesterio universitetą. 1993 m. tapo Oksfordo universiteto lektoriumi. 2000 m. mokslininkas pradėjo dirbti JK vėžio tyrimų Clare Hall laboratorijose. 2002 m. jis išrinktas EMBO nariu, o nuo 2010 m. dirba Londono vėžio tyrimų institute. 2015 m. prof. D. Wigley pradėjo vadovauti proteinų kristalografijos tyrimams Londono imperatoriškojo koledžo Biologijos katedroje. Šiuo metu vyraujanti mokslininko interesų sritis – didelių daugiafunkcių chromatinų modifikuojančių kompleksų tyrimai.