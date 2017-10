VU lingvistės straipsnis publikuotas aukščiausio lygio moksliniame žurnale

Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto asistentė dr. Laura Vilkaitė bendradarbiaudama su Notingamo universiteto (JK) profesoriumi Norbertu Schmittu tarptautiniame kalbotyros žurnale „Applied Linguistics“ publikavo straipsnį „Reading Collocations in an L2: Do Collocation Processing Benefits Extend to Non-Adjacent Collocations?“.

„Šis tyrimas – psicholingvistikos eksperimentas, naudojant akių judesių įrašymo metodą. Tyrimas kelia klausimą, kaip apdorojame kolokacijas – žodžius, kurie labai dažnai mūsų kalboje vartojami drauge kaip junginiai, pavyzdžiui, „mesti iššūkį“, „daryti įtaką“. Psicholingvistams jau žinoma, kad tokie junginiai suvokiami greičiau nei naujai sudaryti junginiai net tada, kai į junginį įsiterpia kitų žodžių (pvz., „mesti sau didelį iššūkį“). Mes žiūrėjome, kaip tokius junginius skaito negimtakalbiai ir ar jie jaučia kolokacijų efektą, t. y. skaito tokius junginius greičiau“, – pasakojo L. Vilkaitė.

Šis straipsnis yra ankstesnių VU mokslininkės eksperimentinių tyrimų tęsinys. Tokio pobūdžio tyrimą, atliktą su gimtakalbiais, L. Vilkaitė jau yra publikavusi 2016 m. žurnale „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition“. Šiuo metu mokslininkė toliau dirba su pastoviųjų žodžių junginių ir kolokacijų nustatymu, mokymu ir apdorojimu.

Žurnalas „Applied Linguistics“ yra reitinguojamas kaip geriausias kalbotyros srities žurnalas pasaulyje (pagal citavimo reitingus, „Clarivate Analytics 2017“ duomenimis). Visą straipsnį galima rasti čia.