VU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Europos vertybių tyrimo grupe

EVS yra didžiulio masto ilgalaikis tarptautinis socialinių mokslų projektas, skirtas asmeninėms ir socialinėms vertybėms tirti. Tai vienas žinomiausių tarptautinių socialinių mokslų lyginamųjų tyrimų projektų, atskleidžiantis, ką europiečiai galvoja apie gyvenimą, šeimą, darbą, religiją, politiką ir visuomenę, kokios vertybės žmonėms yra svarbios skirtingose ir tuo pat metu tarpusavyje susijusiose gyvenimo srityse. EVS buvo pradėtas 1981 m. ir kartojamas kas devyneri metai, siekiant apimti kuo didesnį šalių skaičių. Iš viso jau buvo keturios EVS tyrimų bangos (1981, 1990, 1999, 2008). Pastaruosiuose EVS tyrimuose 2008 m. dalyvavo 46 Europos šalys. Penktoji EVS banga pradėta 2017 m. rudenį.

„Pasirašyta sutartis yra svarbi ir mums, ir tarptautinei socialinių mokslų bendruomenei. Tokio masto ilgalaikiai lyginamieji tyrimai yra išskirtiniai. Kiekvienoje visuomenėje galime atlikti didesnius ar mažesnius tyrimus, skirtus pažinti tam tikros visuomenės vertybines nuostatas tam tikrose srityse tam tikru laikotarpiu. Tačiau tik kokybiški, ilgus laikotarpius ir daugelį šalių apimantys lyginamieji tyrimai suteikia unikalias galimybes paaiškinti tam tikrose visuomenėse vyraujančias vertybes lemiančius veiksnius“, – teigia VU Filosofijos fakulteto Sociologijos ir Socialinio darbo instituto direktorė dr. Rūta Žiliukaitė, nuo š. m. rugsėjo mėn. tapusi EVS nacionalinių programos direktorių asamblėjos pirmininke.

Pagal dalyvaujančių šalių skaičių EVS projektas 2017 m. pradėtoje bangoje išliko didžiausiu Europos socialinių mokslų lyginamųjų longitudinių tyrimų projektu. Be to, dar 2016 m. EVS sudarė bendradarbiavimo sutartį su Pasaulio vertybių tyrimo projektu (World Value Survey, WVS), o tai reiškia, kad EVS tyrimo banga tapo sudedamąja WVS dalimi ir EVS duomenis bus galima lyginti su kitų pasaulio žemynų šalių duomenimis.

Pasirašyta sutartis pratęsė institucijų bendradarbiavimą, užmegztą 2014 m.

