VU profesorius D. Pūras skaitė pranešimą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijoje

Jungtinių Tautų (JT) specialusis pranešėjas teisei į sveikatą, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius Dainius Pūras JT Žmogaus teisių tarybos 35-ojoje sesijoje Ženevoje pristatė savo pranešimą apie teisės į psichikos sveikatą įgyvendinimą pasaulyje.

Pranešime pateikiama išsami dabartinės padėties analizė, išvados ir rekomendacijos valstybėms JT narėms. Pranešimo pagrindu tapo Vilniuje praėjusių metų spalio 13–14 d. vykęs tarptautinis ekspertų pasitarimas, kurio metu aptarti pagrindiniai psichikos sveikatos politikos formavimo aspektai.

Prof. D. Pūras pranešime teigia, kad psichinė sveikata daugelyje šalių yra apleista sritis. Net tada, kai jai skiriama pakankamai išteklių, psichinės sveikatos apsaugos sistema kenčia nuo neefektyvių ir netgi kenksmingų sprendimų. Tai lėmė smarkiai išaugusį žmogaus teisėmis paremtos psichinės sveikatos apsaugos poreikį. Įvairaus amžiaus žmonės, susidūrę su psichinės sveikatos problemomis, kenčia negalėdami gauti tinkamos pagalbos. Norint pasiekti lygybę tarp fizinės ir psichinės sveikatos, pastaroji privalo būti integruota į bendrąją sveikatos apsaugą.

Pranešime pabrėžiama, kad jau esama daug žadančių iniciatyvų, įskaitant ir mažas ar vidutines pajamas gaunančias šalis, kuriomis siekiama pasipriešinti status quo. Norint įgyvendinti reikalingus pokyčius ir padėti šioms besikuriančioms iniciatyvoms, būtina tvirta politinė pozicija ir tinkamas reikalingų išteklių sutelkimas.

Profesorius pranešime pateikė rekomendacijas JT šalims narėms. Jo teigimu, susiduriant su žmogaus teisėmis paremta psichinės sveikatos apsauga, svarbi ne tik lyderystė ir psichinės sveikatos apsaugos prioretizavimas šalyje, bet ir bendradarbiavimas su akademinėmis institucijomis, kryptingas mokslinių tyrimų vykdymas ir visų susijusių grupių – psichologų, socialinių darbuotojų, slaugytojų ir žmonių, gyvenančių skurde ar kitoje pažeidžiamoje aplinkoje – įtraukimas.

D. Pūro pranešimas sulaukė ir didžiausios Europoje organizacijos psichikos sveikatos srityje – „Mental Health Europe“ (MHE) atsiliepimo. Organizacijos išplatintame pranešime pabrėžiama, kad D. Pūras atkreipia dėmesį į svarbias, tačiau pamirštas problemas: žmogaus teisių pažeidimus psichinės sveikatos apsaugos sistemoje, jėgos asimetriją, šališką įrodymų naudojimą psichinės sveikatos sistemoje. Profesorius pranešime iškelia socialinio įsitraukimo svarbą, žmogaus teises atitinkančius gydymo metodus, paremtus psichologine pagalba, ir kviečia visiškai atsisakyti didelių psichiatrijos ligoninių, psichikos ligų gydymo izoliacijos ir prievartinio gydymo.

Visą D. Pūro pranešimą galite rasti čia: Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health