VU Teatro salėje doktorantai varžysis dėl geriausio disertacijos pristatymo

Disertaciją galima rašyti 3 metus, apsiginti per 3 valandas, o ar įmanoma apie ją papasakoti per 3 minutes? Šį iššūkį priėmę Vilniaus universiteto doktorantūros studentai bandys įrodyti, jog tai – įmanoma. Kovo 22 d. (trečiadienį) 14 val. VU Teatro salėje vyks konkurso „Trijų minučių disertacija“ finalas. Jo metu vienuolika doktorantų savo disertacijas pristatys anglų kalba per tris minutes ir naudodami tik vieną skaidrę. Pristatymai bus filmuojami.

Tik šiuo finalu konkursas nesibaigs – geriausio pristatymo vaizdo įrašas bus siunčiamas į Koimbros universitetų grupės atranką. Balandžio mėnesį bus atrinkti trys geriausi pristatymai, kurių autoriai birželio 7–9 d. vyks į pagrindinį konkurso finalą Edinburge (Jungtinė Karalystė).

„Trijų minučių disertacijos“ konkursas prasidėjo 2008 m. Kvynslando universitete Australijoje. Šis renginys, kurio metu doktorantai apie savo tyrimus pasakojo suprantamai ir trumpai, sparčiai išpopuliarėjo ir šiuo metu vyksta visame pasaulyje. Vilniaus universitete šis konkursas šiemet yra organizuojamas pirmą kartą. Kaip atrodo praėjusių metų nugalėtojų pristatymai, galite išvysti čia: http://threeminutethesis.org/3mt-showcase.

Kviečiame dalyvauti ir susipažinti, ką tiria VU doktorantai!