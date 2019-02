VU teisės studentai dalyvavo tarptautiniame studentų seminare Kenijoje

2019 m. vasario 4–9 d. Kenyatta universitete Nairobyje (Kenijoje) vyko tarptautinis teisės studentų seminaras, kuriame Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (VU TF) dalyvauja jau tryliktus metus iš eilės. Šiais metais renginyje VU TF atstovavo teisės studentai Gabrielė Raižytė, Grėta Tomkūnaitė, Mindaugas Beniušis ir Evelina Vaišvilaitė, kuruojami VU TF Viešosios teisės katedros docento Vaidoto A. Vaičaičio.

Šių metų seminaro tema – „Right to vote and electoral law in comparative perspective“. Seminare dalyvavo studentai ir dėstytojai iš šešių valstybių (Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Rusijos bei Kenijos).

VU TF studentai savo pranešimuose svarstė šiuos klausimus: politinės reklamos įtaka rinkimų teisės įgyvendinimui, panašaus rinkėjų skaičiaus rinkimų apygardose pasiskirstymo reikšmė lygiateisiškumo principo įgyvendinimui, elektroninio balsavimo įgyvendinimas ir kandidatų nusikalstamos praeities atskleidimo aspektai. Pranešimai buvo skaitomi keturių temų grupėse, jose buvo kiekvienos šalies atstovas. Visiems iš jų pristačius savo nagrinėjamus klausimus, vykdavo diskusija, klausytojai užduodavo klausimus, o pranešėjai atsakinėjo ir dalijosi savo įžvalgomis.

Seminaro dalyviai aplankė Kenijos centrinę rinkimų komisiją ir susipažino su jos darbu. Vakarais visų laukė socialinė programa. Ypač įspūdingas buvo safaris Nairobio nacionaliniame parke.

Studentai kviečiami ir toliau aktyviai dalyvauti šiuose seminaruose – artimiausias vyks šių metų lapkričio mėnesį VU, tema – „Teisminės valdžios reikšmė šiuolaikinėje demokratijoje“.