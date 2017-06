VU UKI projektas „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ šiemet įtraukė rusakalbius moksleivius

Vilniaus universiteto (VU) Užsienio kalbų instituto dėstytojai Rasai Bačiulienei pasiūlius, kartu su šešiomis lietuvių, rusų ir specialaus ugdymo mokyklomis bei centrais pratęstas tarptautinis patarlių projektas „Kol gyveni, tol ir mokaisi“.

Projekto tęsinyje dalyvavo lietuvių ir rusų tautybių moksleiviai ir vaikai su negalia. Moksleiviai iš lietuviškų mokyklų ir specialiųjų ugdymo centrų piešė lietuviškas patarles, o jų rusiškus atitikmenis iliustravo vaikai iš rusiškų mokyklų. Taip gimė iliustruotas žodynas „Lietuvių–rusų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Литовско-русские пословицы. Век живи, век учись“ (išleido VšĮ „Pamėginčius“).

Pirmojoje projekto dalyje kartu su Vilniaus universitetu dalyvavo Vakarų Anglijos universitetas (University of West of England) ir penkios mokyklos iš Lietuvos bei Didžiosios Britanijos. Buvo išleistas moksleivių iliustruotas žodynas „Lietuvių–anglų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Live and Learn“.

Patarlės yra tradiciniai posakiai, atspindintys kalbos turtingumą ir tautos charakterį, atskleidžiantys tautos savitumo išraišką. Todėl patarlių perteikimas jaunajai kartai yra labai svarbi ugdymo priemonė. Projektu siekiama skatinti moksleivių kūrybinę veiklą, per piešinius vaikus mokyti patarlių, aiškinti pastarųjų kūrybinį interpretavimą ir suvokimą, palyginti, kaip tą pačią patarlę interpretuoja ir supranta skirtingų tautybių vaikai. Be to, projektas motyvuoja vaikus vaizdingai kalbėti gimtąja kalba, turtina jos žinias, padeda mokytis svetimos kalbos, ją tobulinti per kūrybinę išraišką, ypač akina emigrantus ir jų vaikus išsaugoti, puoselėti gimtąją kalbą, palaikyti lietuviškąją kultūrą ir tautinę tapatybę.

Šis projektas – tai ne tik puiki priemonė puoselėti lietuviškąją kultūrą ir gimtąją kalbą, bet ir puikus tarpkultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys.

Tęstinio projekto partneriai ir dalyviai: Vilniaus universitetas, Dusetų meno mokykla, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija, Vilniaus Šilo mokykla, Vilniaus Valdorfo mokykla, Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija.