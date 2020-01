VU universitete lankėsi garsus JAV investicijų bankininkas Rogeris C. Altmanas

Rogerio C. Altmano paskaitos akimirkos. E. Kurausko nuotr.

Penktadienį Vilniaus universitete (VU) vyko jame viešinčio garsaus JAV investicijų bankininko Rogerio C. Altmano paskaita-diskusija „Global Economy and United States Politics in 2020“.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo Arnoldo Pranckevičiaus moderuojamoje diskusijoje Rogeris C. Altmanas pasidalijo įžvalgomis apie dabartinę politinę situaciją JAV, Rusijos ir Kinijos vaidmenį pasaulio ekonomikoje ir politikoje, diskutavo kitomis aktualiomis temomis.

Rogeris C. Altmanas – garsus amerikiečių investicijų bankininkas, nuo 1995 m. aktyviausio pasaulyje nepriklausomo investicijų banko „Evercore“ įkūrėjas ir vyriausiasis pirmininkas, Masačusetso technologijos instituto (Massachussetts Institute of Technology), Niujorko presbiterijonų ligoninės (NY Presbyterian Hospital) kontrolinių grupių narys, „New Visions for Public Schools“ direktorius ir Tarptautinių santykių tarybos (Council on Foreign Relations) narys.

VU fondo, VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto ir Kazickų šeimos fondo organizuotos diskusijos įrašą galite peržiūrėti VU „YouTube“ paskyroje.