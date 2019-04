VU vyks Studentų atstovybės organizuojama studijų kokybės konferencija

Balandžio 26 d. Vilniaus universiteto (VU) Gyvybės mokslų centre VU Studentų atstovybė, bendradarbiaudama su VU, organizuoja konferenciją „Studijų kokybė: galimybės dabar ir perspektyvos rytdienai“. Tarp konferencijos pranešėjų – ir buvęs Lozanos universiteto (Šveicarija) prorektorius, studijų kokybės srities ekspertas prof. Jacques’as Lanaresas.

Kokia studijų kokybė dabar?

Konferencijos tikslas – supažindinti renginio dalyvius su kokybine ir kiekybine studijų situacija šiandien ir galimomis raidos perspektyvomis artimiausioje ateityje. Prieš pažvelgiant į ateities perspektyvas, privalu panagrinėti dabartinę situaciją – tą atliks VU studijų prorektorius Valdas Jaskūnas. Jis apžvelgs studijų politikos vizijas ir perspektyvas VU. Į konferenciją taip pat atvyks pranešėjų iš Lietuvos aukštojo mokslo ekspertinių institucijų. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) Studijų politikos ir karjeros analizės skyriaus vadovas Gintautas Jakštas kalbės apie studento pasirengimą ir motyvaciją studijuoti, dėstytojų darbo kokybę ir studijų programos atitiktis darbo rinkos poreikiams, o Studijų kokybės vertinimo centro Studijų vertinimo skyriaus patarėja Eimantė Bogdan apžvelgs pagrindinius studijų kokybės ir jos užtikrinimo mechanizmo Lietuvoje aspektus.

Konferencijoje pranešimą skaitys ir studentas – VU Studentų atstovybės prezidentas Klaudijus Melys pasakos apie tai, kaip studentai mato VU ir su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria šiuo metu būtent jaunoji karta. K. Melys taip pat moderuos diskusiją apie universitetinio išsilavinimo paskirtį, kurioje dalyvaus „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vyr. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros direktorius prof. Arvydas Lubys, LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Andrius Zalitis ir asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas Arminas Varanauskas.

Studijų ateitis – kaip turėtų jai ruoštis aukštosios mokyklos?

Apie aukštojo mokslo ateities perspektyvas kalbės du prelegentai iš užsienio. Pranešimą „New Modes of Learning: How we address these evolutions“ skaitys Lozanos universiteto (Šveicarija) profesorius, buvęs šio universiteto prorektorius kokybei, personalui ir plėtrai prof. Jacques’as Lenaresas. Profesorius pasakos, kaip įvairūs studentai turėtų būti įtraukiami į studijų procesą ir kokias strategijas turėtų taikyti dėstytojai, siekdami tinkamai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios studijų ir jų studentų kuriamos aplinkos.

Kitas pranešėjas iš užsienio – Robertas Queckenbergas, Ruro universiteto (Vokietija) studentas, studentų paskaitų programos „Hermaion“ koordinatorius. „Hermaion“ – tai tarpdisciplininis aktyviojo mokymo studentų paskaitų kursas, kuriame dėstytojų ir besimokančiųjų vaidmenis atlieka patys studentai. Naudodamasis šio projekto patirtimi, R. Queckenbergas apžvelgs, kaip studijų procese sekasi susidoroti su pagrindiniais mokymosi paradigmos iššūkiais ir jų kuriamomis galimybėmis, į ką reikėtų atsižvelgti siekiant kurti visiems studentams palankią ir juos įtraukiančią studijų proceso aplinką.

Konferencijos pradžia 9.00 val. Registruotis galima čia: bit.ly/studijukokybeskonferencija. Visą konferencijos programą galima rasti čia.