Finansų veiklos procesų efektyvumui didinti studentai naudoja verslo procesų sistemas

Nuo šių mokslo metų lektoriaus dr. Dariaus Dilijono iniciatyva pradėtas Vilniaus universiteto Kauno fakulteto bendradarbiavimas su kompanija „Celonis“, teikiančia dirbtiniu intelektu paremtas procesų gavybos technologijas. Šios bendrystės rezultatas – nemokama „Intelligent business cloud – academic edition“ licencija, kuri aktuali Kauno fakulteto Finansų ir apskaitos taikomųjų sistemų programos studentams.

Kompanijos „Celonis“ procesų gavybos paketai – ateities konsultantų įrankis

Įmonės savo veiklos metu kaupia daugybę duomenų, todėl jiems apdoroti naudojamos ERP, CRM, HR ir apskaitos programiniai produktai. Kompanijos „Celonis“ suteikta platforma turi duomenų integracijas su SAP, ORACLE EBS, Salesforce, todėl, pasak dr. D. Dilijono, Finansų technologijų, Finansų ir apskaitos taikomųjų sistemų, Ekonomikos ir vadybos programų studentai sužinos, kaip panaudoti inovatyvius duomenų analizės įrankius finansų veiklos procesų efektyvumui užtikrinti.

„Tai vienas iš geriausių pasaulyje procesų gavybos paketų, kuris leidžia analizuoti bet kokios veiklos procesus, juos išgaunant iš duomenų, modeliuoti jų atitikimą, prognozuoti proceso apkrovas ir daug kitų funkcijų. Procesų gavyba leidžia interaktyviai pasitelkiant vaizdus ištirti kiekvieną proceso žingsnį tam, kad būtų nustatyti trinties ir neatitikimų taškai“, – pasakoja dr. D. Dilijonas.

Kalbėdamas apie gavybos procesų įrankius, lektorius pateikia pavyzdį, kuris padeda labiau suprasti jų teikiamą naudą. „Pavyzdžiui, skaitmenizuotos apskaitos procese yra gautinų sumų (angl. Accounts receivable) procesas. Jo metu įmonė veda klientams išrašytų sąskaitų apskaitą, jame gausu įvykių (t. y. kiekviena sąskaita turi savo gyvavimo ciklą). Svarbu suprasti, kaip šie procesai vyksta, nes gautinių ir mokėtinų sumų procesai yra įmonių „kraujotakos“ pagrindas. Naudodami procesų gavybos įrankius, mes galime įvairias pjūviais pažvelgti į pinigų cirkuliaciją, analizuoti mokėjimų elgseną, rasti trūkio taškus, aptikti įtartinus mokėjimus. Visus šiuos analitinius komponentus galime sukomponuoti iš atskirų dalių, lyg žaistume LEGO konstruktoriumi“, – aiškina lektorius.

Anot dr. D. Dilijono, tai labai paprastas pavyzdys, realybėje yra daug sudėtingesnių procesų. Naudojant tokius įrankius galima gana greitai suprasti, kaip funkcionuoja procesai, susikurti būtinus verslo procesų skydelius, pradėti proceso modeliavimą, keičiant proceso eigą redaktoriuje. Svarbiausia – tam nereikalingos programavimo žinios. Tai inovatyvus savitarnos įrankiais pagrįstas priėjimas prie procesų, leidžiantis greitai kurti analitinius komponentus.

Lektoriaus nuomone, po kelerių metų nė viena vidutinė ar didelė įmonė negalės efektyviai funkcionuoti be tokių įrankių. „Galima teigti, kad tai – ateities konsultantų, atsakingų už įmonės procesų našumo gerinimą, įrankis, padedantis išgauti realius veiklos procesus, patikrinti jų atitiktį su įmonėje aprašytais, rasti ir modeliuoti procesų patobulinimus“, – teigia pašnekovas ir pabrėžia, kad šiais įrankiais studentai turi pradėti naudotis jau dabar, kad po studijų būtų konkurencingi darbo rinkoje.

Kaip veikia „Intelligent business cloud“ platforma

Pasak dr. D. Dilijono, programinė įranga pasiekiama kompiuterinės debesijos platformoje, todėl ja galima naudotis tiek universitete, tiek namie, be to, yra aktyvuoti visi moduliai. Platforma yra intuityvi, paruošta naudotis ir duomenų mokslo specialistams, ir paprastam verslo vartotojui, be to, yra unikali galimybė studentams naudoti didelius duomenis ir pažangius duomenų analitikos metodus rengiant savo baigiamuosius darbus.

Dažniausiai šių sričių studentai eksperimentiniams tyrimams naudoja apklausas, bando interviu metu surinkti informaciją apie tiriamosiose įmonėse vykstančius procesus. Dabar jie galėtų pasiekti naujų įžvalgų ir tikslingiau įvertinti verslo procesų efektyvumo problemas.

„Iš savo patirties aš galiu pasakyti vieną dalyką – žmonės linkę „pagražinti realybę“, o duomenys niekada nemeluoja. Jie parodo realų procesų vaizdą ir jame esančias problemas“, – pabrėžia lektorius.