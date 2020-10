Išskirtinis simuliacinis žaidimas VU farmacijos studentams leidžia įkurti savo vaistinę

Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakultetas nuolat ieško galimybių tobulinti studentų praktinius įgūdžius ir parengti profesionalius sveikatos mokslų srities specialistus. Todėl jau antrus metus iš eilės modernus simuliacinis žaidimas „Gimmics“ farmacijos studentams suteikia galimybę išbandyti savo jėgas imituojant vaistinės veiklas. Tokio praktinio žaidimo idėją pasiūlė Medicinos fakulteto dėstytoja Indrė Trečiokienė, šiuo metu studijuojanti doktorantūroje Olandijos Groningeno universitete.

Lavinami kompleksiniai įgūdžiai

VU Medicinos fakulteto studentų naudojamas žaidimas „Gimmics“ (Groningen Institute Model of Management in Care Services) lavina ne tik farmacinius įgūdžius, bet ir kitus šios srities specialistams reikalingus gebėjimus, pavyzdžiui, komandinio darbo, komunikacijos įgūdžius. Šis simuliacinis vaistinės darbo žaidimas, kurio metu įgyjami vaistinės valdymo, farmacinės paslaugos teikimo ir farmacinės rūpybos įgūdžiai, siekia parengti studentus atsakingam darbui, išmokyti praktikoje taikyti teorines žinias, padėti suprasti klaidas ir prisiimti atsakomybę. Į žaidimą aktyviai įtraukti ne tik studentai, bet ir visa Medicinos fakulteto bendruomenė – jos nariai aktyviai veikia kaip „vaistinių klientai“.

Pasaulyje yra tik keli universitetai, turintys teisę naudoti šią simuliacinio žaidimo platformą: po vieną Belgijoje, Olandijoje, Australijoje ir du Didžiojoje Britanijoje.

Žaidimas „Gimmics“ vyksta keturias savaites. Visi farmacijos penktakursiai įsitraukia į keturių tarpusavyje konkuruojančių vaistinių veiklų organizavimą ir įgyvendinimą. Pirmiausia studentai suburia komandas, parengia veiklos planą, Medicinos fakulteto Farmacijos centro patalpose įkuria vaistines. Atlikus parengiamuosius darbus, prasideda realus vaistinių darbas su klientais, užklausomis, aktyvia komunikacija ir gydytojo konsultacijomis.

Šiuo metu VU Medicinos fakultete tarpusavyje konkuruoja keturios simuliacinės „Bebro“, „Vilko“, „Tinginio“ ir „Gandro“ vaistinės. Pasak žaidimo koordinatorės I. Trečiokienės, būtent komandos formavimas kol kas ir buvo vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriais susidūrė studentai.

„Žaidimas prasidėjo tuo, kad buvo atrinktos 4 studentės – vaistinių vadovės. Pirma kiekvienos vaistinės vadovės užduotis buvo strategiškai suplanuoti ir pagal savo kriterijus išsirinkti darbuotojus. Taigi šiuo metu išgalvotame Vivariumo miestelyje įsikūrusios keturios vaistinės, kurių veikla ta pati, tačiau siūlomų paslaugų spektras skirtingas“, – pasakoja žaidimo koordinatorė.

Inovatyvūs sprendimai, vertingi ir realiame gyvenime

Žaidime „Gimmics“ VU Medicinos fakulteto farmacijos studentai gali patirti ir realioje rinkoje vyraujančią konkurenciją. Todėl simuliacines vaistines įsteigę studentai siekia atrasti inovatyvius sprendimus ir priemones, leidžiančias išsiskirti iš kitų. Pavyzdžiui, simuliacinė „Bebro“ vaistinė taiko modernias priemones, atsižvelgdama į dabartinę viruso grėsmės situaciją.

„Prastėjant epidemiologinei situacijai vaistinė įdiegė naują paslaugą – vaistų pristatymą į namus. Klientas, perkantis receptinius vaistus, tik pirmą kartą turi pasirodyti vaistinėje pats, vėliau vaistai jam pristatomi į namus, siekiant minimizuoti tiesioginį kontaktą. Be to, „Bebro“ vaistinė ypatingą dėmesį skiria sergantiesiems astma, organizuoja mokymus bei seminarus“, – pasakoja simuliacinės vaistinės vadovė, farmacijos studentė Jurgita Parnytė.

Rimantė Čirvinskaitė, „Vilko“ vaistinės vadovė, papasakojo apie vaistinėje gaminamą natūralią kosmetiką „Rugiagėlė“ – unikalų lietuvišką produktą, skirtą įvairaus amžiaus moterims: „Pagrindinės vaistinės klientės – moterys, dėl to su meile savo rankomis kasdien gaminame kosmetiką, kuri padėtų puoselėti jų natūralų grožį. Šioje vaistinėje klientai yra apgaubiami rūpesčiu ir dėmesiu. Be to, paslaugios vaistinės darbuotojos kiekvienam klientui siūlo nemokamą kūno masės indekso matavimo paslaugą, konsultuoja sveikos gyvensenos klausimais.“

Dar vienos simuliacinės studentų įkurtos „Tinginio“ vaistinės pavadinimas apgaulingas, nes tikrai nenusako jos darbuotojų savybių: „Ši vaistinė siekia, kad kiekvienas klientas galėtų bent retkarčiais išlaisvinti savo vidinį tinginį, nes vaistininkas pasirūpins kiekvienu. Mūsų vaistinė unikali tuo, kad čia galima gauti gydytojų specialistų konsultacijas, pavyzdžiui, oftalmologo, okulisto, taip pat teikiame vakcinacijos nuo gripo, ŽPV paslaugas“, – apie savo vaistinės išskirtinumą pasakoja Kristina Andrejevaitė.

„Gandro“ vaistinės kolektyvas kasdien tikisi atnešti vis daugiau naujovių savo lankytojams. Vaistininkė Monika atkreipė dėmesį į tai, kad ši vaistinė yra gamybinė ir jie gali įvykdyti pačius sudėtingiausius vaistų užsakymus.