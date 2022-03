Kovo mėnesį „Alisa“ sugrįžta į mokslo stebuklų šalį VU Teatro salėje

Kovo mėnesį į mokslo stebuklų šalį Vilniaus universiteto (VU) Teatro salėje sugrįžta Alisa! Vilniaus universiteto (VU) Kultūros centras kovo 14, 15, 24 ir 25 dienomis, 19 val. kviečia visus besidominčius mokslo populiarinimu į teatralizuotas mokslines pamokas „Alisa mokslo stebuklų šalyje“, kurios įvyks VU Teatro salėje, Universiteto g. 3.

Teatralizuotoje mokslinėje pamokoje literatūra ir menas transformuojasi ir jungiasi su mokslu – fizika, chemija, matematika, filosofija, siekiant kelti klausimus, tyrinėti paslėptas užuominas bei ieškoti sprendimo būdų.

„Alisa mokslo stebuklų šalyje“ – smagus, interaktyvus VU Dramos teatro (rež. Felicija Feiferė) spektaklis, kurio metu žiūrovai – dalyviai ne tik bandys įminti mokslo paslaptis, bet ir gyvai išvys cheminių eksperimentų demonstracijas bei diskutuos su jaunuoju mokslininku apie jų veikimo principus.

VU Dramos teatras ir VU Kultūros centras, norėdami išreikšti palaikymą už laisvę kovojančiai Ukrainai, skiria pirmąją teatralizuotą pamoką kovo 14-ąją šios šalies palaikymui. Už į spektaklį parduotus bilietus surinktos lėšos bus skirtos palaikyti Ukrainos akademinei bendruomenei bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto fondu.

Kovo 14 d. spektaklis taip pat dedikuojamas fiziko Alberto Einšteino, mokslininko, kuris visada pasisakė prieš karą, gimtadieniui. „Karo nesužmoginsi, jį galima tik panaikinti“ (angl. War cannot be humanized. It can only be abolished) kalbėjo Albertas Einšteinas.

Renginio premjeroje 2021-ųjų rudenį dalyvavę mokytojai apie projektą „Alisa mokslo stebuklų šalyje“ atsiliepė labai šiltai ir palaikančiai. Visiems be išimties apsilankiusiems spektaklis bei mokslininkės paaiškinimai pasirodė įdomūs ir įtraukiantys.

Nusipirkti bilietus galite čia.

Daugiau informacijos čia.

Renginio metu VU Teatro salėje privaloma dėvėti nosį ir burną dengiantį respiratorių.

Projekto draugai: Fizikos mokslų daktarė Mažena Mackoit-Sinkevičienė ir VU Chemijos ir geomokslų fakultetas. Projektą iš dalies finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.