Penki geriausiai „TechHub“ preakceleratoriuje pasirodę startuoliai apdovanoti kelialapiais į užsienio akceleratorius

Baigėsi pirmasis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) projekto „TechHub“ startuolių preakceleratoriaus ciklas. Renginyje „Demo Day“ programą baigusioms komandoms įteikti diplomai, o penkiems geriausiai, investuotojų ir mentorių nuomone, prisistačiusiems startuoliams įteikti prizai – bilietai į pasirinktus akceleratorius ES šalyse ir trumpalaikės komandiruotės susitikimams bei partnerystėms užsienyje užmegzti.

„Šių mokymų metu susidūrėme su pandemijos keliamais iššūkiais, tačiau, nors nė viena komanda nėra gyvai mačiusi viena kitos, pavyko visiškai įgyvendinti mokymų idėją. Negana to, sukūrėme inovatorių bendruomenę, kurių motyvacija ir „degančios akys“ visus kartu skatina ieškoti bendro tikslo. Tikime, kad tiek apdovanotos komandos, tiek likę dalyviai toliau tęs savo pradėtus darbus ir netrukus Lietuvą džiugins sėkmingomis inovacijomis“, – sako MITA vadovas Gintas Kimtys.

Renginio metu startuoliai, kuriuos pagal padarytą pažangą atrinko projekto mentoriai, turėjo parengti 3 minučių trukmės prisistatymus (angl. pitch) ir papasakoti apie sprendžiamą problemą, technologiją bei komandą. Startuolius vertino 5 investuotojai: „Startup Wise Guys Lietuva“ partnerė Andra Bagdonaitė, „70 Ventures“ partneris Gytenis Galkis, Vilniaus universiteto fondo direktorius Justinas Noreika ir du svečiai iš Izraelio – „Sarba Capital“ vadovaujantis partneris Guy Zbarsky bei „Labs/08“ vadovas Tal Gilor.

Geriausi preakceleratoriaus startuoliai

Prizus laimėjo dvi švietimo srities inovacijos. Startuolis „Lector Pro“ kuria platformą „MOKOSI“, kurioje mokinys gali rinktis iš daugiau nei 1000 mokytojų ir gauti bet kurio mokomojo dalyko gyvą nuotolinę grupinę ar individualią pamoką be išankstinių įsipareigojimų ir susitarimų. Platformoje užtenka pasirinkti norimą mokytis dalyką, mokytoją ir laiką. Tuo tarpu pedagogai turi galimybę koncentruotis į kokybišką pamoką, nesirūpindami reklama, patalpomis ir užmokesčiu. Ši programėlė leis patenkinti augančią papildomo mokymosi paklausą ir užpildyti švietimo mokyklose spragas, kai klasėje vienu metu mokosi 30 mokinių, negaunančių individualaus pedagogų dėmesio.

Startuolis „mOintellect“ – tai pirmoji Lietuvoje internetinė mikromokymosi platforma, skirta užtikrinti reikiamas parduotuvių darbuotojų žinias netrukdant jų tiesioginiam darbui, nes mokymams užtenka skirti nuo 4 minučių per dieną. Čia darbuotojai gali pagilinti žinias apie parduodamas prekes ir paslaugas, didinti motyvaciją ir pasiekti net 10–20 proc. geresnių rezultatų. Sprendimas parduotuvėms gali padėti auginti pardavimus, kadangi dauguma klientų yra pasiryžę mokėti daugiau už kokybišką aptarnavimą ir yra linkę keisti apsipirkimo vietas, jei aptarnavimas jų netenkina. Tačiau įprastai darbuotojų kompetencijas užtikrinti sudėtinga dėl didelės darbuotojų kaitos prekybos sektoriuje, žemos motyvacijos, skirtingų parduotuvių lokacijų ir nesutampančių darbo grafikų.

Dar vienas startuolis, siekiantis pagerinti klientų aptarnavimą – „Oxus.AI“. Tai dirbtinio intelekto algoritmų pagrindu sukurtas įrankis, perklausantis 100 proc. pokalbių, įvykstančių tarp kliento ir vadybininko skambučių centruose. Telefoninių pokalbių šnekos turinio analitikos įrankis atpažįsta šneką, išanalizuoja turinį, įvertina pokalbio kokybę pagal tokius pat kriterijus, kaip tradiciniu būdu tai daro vadovas, ir pateikia veiksmingas bei tikslias įžvalgas, kaip gerinti pokalbio kokybę ir kliento patirtį. Šis įrankis sprendžia prastos aptarnavimo telefonu kokybės problemą – maždaug 40 proc. klientų keičia paslaugos teikėją dėl prastos patirties kalbantis su skambučių centruose dirbančiais vadybininkais, o esami tradiciniai pokalbių kokybės vertinimo ir mokymo įrankiai yra lėti, brangūs ir neefektyvūs.

Medicinos srities startuolis „Inoradus“ – tai apmokytas dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis asistentas, kuris per itin trumpą laiką išanalizavęs rentgeno nuotrauką įvertina, ar reikalingas protezavimas. Tam tereikia į sistemą įkelti nuotrauką ir po kelių sekundžių radiologas gauna atsakymą. Šis sprendimas automatizuoja dalį gydytojų darbo, todėl sprendžia radiologų trūkumo ir per didelio darbo krūvio problemą, be to, sumažina klaidos tikimybę. Greitas technologijos veikimas sutrumpina atsakymo laukimo laiką pacientui ir suteikia galimybę greičiau pradėti gydymą. Tikimasi, kad technologija radiologų darbo efektyvumą padidins iki 16 proc.

Startuolis „NOBLE NETTLE“ kuria funkcinį maistą iš laukinių dilgėlių su padidintu naudingų sveikatai medžiagų kiekiu. Produktas kuriamas pasitelkiant naujausias technologijas ir Lietuvos bei užsienio mokslininkus. Vertingos medžiagos išgaunamos natūraliu pavidalu, pritaikant fermentacijos procesą, kurio metu naudingų organizmui medžiagų kiekis išauga dvigubai. Planuojama, kad tai bus alternatyva žmonėms, kasdien naudojantiems daugybę sintetinių maisto papildų, vietoj natūralių, vertingų maisto produktų. Be to, augant veganiškos ar vegetariškos mitybos populiarumui, rinkoje trūksta originalių produktų augaliniu pagrindu.

Nauji programos dalyviai

Vasario pabaigoje jau prasidės antrasis preakceleratoriaus ciklas. Į jį užsiregistravo 95 komandos, iš jų buvo atrinkti 24 startuoliai, sudaryti iš 74 narių. Į programą pateko įvairių sričių inovacijas plėtojantys verslai, pavyzdžiui, programėlė, skirta sekti kokybiškai tėvų su vaikais praleistą laiką, automatinė drabužių parametrų nuskaitymo sistema, dirbtiniu intelektu grįsta karinės pramonės atpažinimo sistema socialiniuose tinkluose, taršą vandens telkiniuose mažinantis sprendimas, ausinės, prisiderinančios prie ausies kanalo dažnių savybių, ir kiti.