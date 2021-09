Profesionalus vertimas – šiuolaikinės darbo rinkos standartus atitinkanti sritis ir sparčiai auganti niša

Po įvairiausių iššūkių, kuriuos nulėmė pasaulinė koronaviruso pandemija, pasikeitė ne tik laisvalaikio praleidimo, vartojimo įpročiai, bet ir požiūris į darbo vietą – vis daugiau jaunų žmonių šiandien svarsto apie su konkrečia vieta nesusijusį, nuotolinį darbą. Žinoma, šis darbas turėtų būti įdomus, dinamiškas, leidžiantis nuolat tobulėti. Šias naujas tendencijas atitinka ir vis daugiau dėmesio pasirenkant studijas ir darbo rinkoje sulaukia profesionalaus vertėjo profesija, kurią įgyti galima ir Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakultete.

Dinamiškas darbas ir galimybė keliauti

Žvelgiant į darbo per nuotolį perspektyvas, naujausios technologijos šiomis dienomis leidžia vertėjams dirbti iš bet kurio pasaulio krašto. Prisijungus prie šiuolaikiškos komandos, profesionalus vertimų biuras suteiks visas modernias komunikacijos priemones, padės optimizuoti darbo internetu procesus, o potencialūs vertėjo darbdaviai – išsidėstę visame pasaulyje, kuris tampa vis labiau globalus.

Palyginus tarptautinių įmonių padalinius Lietuvoje prieš penkerius metus ir šiandien, skirtumas išties stebina kur kas didesniu pasaulinio lygio kompanijų skaičiumi. Jose nuolat prireikia profesionalų, kurie padėtų susikalbėti skirtingomis kalbomis komunikuojantiems kolegoms, partneriams bei investuotojams. Tokia įmonių plėtra vyksta visame pasaulyje, bet Lietuvoje tai palyginti naujas reiškinys, todėl darbo paieškos vertėjui ilgai neužtrunka.

Be neįpareigojančios darbo vietos, didelis vertėjo darbo privalumas yra ir pats darbo pobūdis, siūlantis daug dinamikos, IT naujovių ir net kūrybos. Vertimų specialistai neretai prisideda ir prie įvairiausių projektų įgyvendinimo, tokių kaip kūrybinių tekstų rašymas, interneto svetainių, žaidimų, programinės įrangos ir kitų IT produktų lokalizacija, užsiima vertėjavimu tarptautinių seminarų, mokymų, konferencijų metu. Vertėjai taip pat reikalingi globalių įmonių verslo susitikimuose, pagelbėja vykstant teisminiams procesams, organizuoja kalbų kursus.

Puikius kalbinius įgūdžius turintys specialistai neretai imasi ne tik vertimų, bet ir kalbų mokymo. Užsienio kalbų kursai šiandien tapo standartu, įprasta individualiai tobulėti norinčių ir tarptautinėse kompanijose dirbančių ekspertų investicija.

Be nuolatinio tobulėjimo, nuotolinio darbo galimybių ir kitų privalumų, vertėjai turi galimybę pasirinkti darbo grafiką ir laiką planuoti patys, teikti individualias paslaugas arba tapti inovatyvios vertėjų komandos, tarptautinės kompanijos dalimi ir dirbti pagal darbo grafiką. Be to, dėl didelio vertėjų poreikio tiek tradicinėse, tiek specifinėse nišose verslo partneriais gali tapti bet kas – nuo tarptautinių įmonių vadovų, medikų, architektų ar inžinierių iki kūrybiškų startuolių įkūrėjų. Tai ne tik leidžia prisidėti prie darbo dinamikos, bet ir garantuoja nuolatinį tobulėjimą, įdomias patirtis, o kartu ir neeilines, vertingas pažintis.

Situacija tarptautinėje vertimų ir kalbų mokymo rinkoje – itin palanki

Šiandienos vertėjų darbo rinką apžvelgiantys „Skrivanek“ vertimų biuro ekspertai įsitikinę, kad tai nuolat auganti niša. Dėl per pastarąjį dešimtmetį tarptautiniu mastu įvykusių pokyčių atsirado išmaniosios programos bei įrenginiai, kurie optimizuoja verslo procesus ir leidžia dairytis naujų galimybių. Puikus pavyzdys – neuroninis mašininis vertimas. Naujovės IT srityje reiškia, kad specialistams lieka kur kas mažiau techninio darbo ir daugiau laiko savirealizacijai, tobulėjimui.

Smarkiai pasikeitė ir pačių verslo atstovų požiūris – investicija į kokybišką turinį ir kalbinių įgūdžių lavinimą tapo standartu. Profesionalūs vertėjai kasdien prisideda prie vidinių kompanijos procesų įgyvendinimo ir prekės ženklo formavimo, įvedimo į naujas rinkas ir regionus. Kitaip tariant, individualūs vertėjai bei komandos tapo nekvestionuojama bet kurio globaliai veikiančio verslo dalimi.

Šios aktualios ir kasmet vis daugiau darbo vietų siūlančios srities specialistus rengia ir didžiausia Lietuvos aukštojo mokslo institucija – Vilniaus universitetas (VU). Vertimo magistrantūros studijų programos studentai turi galimybę specializuotis pasirinkdami vertimą raštu arba vertimą žodžiu ir gauti aukščiausio lygio įgūdžių ir žinių – 2010 m. Europos Komisijos kuruojamas vertimo raštu magistrantūros programų tinklas European Master’s in Translation įvertino VU vykdomą vertimo raštu specializaciją ir pripažino ją Europos vertimo magistrantūros programa, turinčia aukščiausius vertėjų rengimo standartus atitinkančios programos statusą.

Vertimo žodžiu specializacija taip pat bendradarbiauja su Europos Komisija ir yra oficialiai pripažinta vieninteliu ES vertėjų profesinius reikalavimus atitinkančiu konferencijų vertėjų rengimo centru Lietuvoje. Vertimo žodžiu absolventams suteikiama teisė laikyti Europos Komisijos Vertimo žodžiu generalinio direktorato akreditacijos testą, kurį išlaikiusieji gali dirbti etatiniais arba laisvai samdomais vertėjais Europos Sąjungos institucijose.

Nuo 2012 m. VU Filologijos fakultetas vykdo ir vertimo bakalauro studijų programą, kuri ugdo plataus profilio vertėjus raštu, galinčius sėkmingai įsilieti į darbo rinką arba tęsti universitetines studijas. Studentai, be dviejų pagrindinių vertimo kalbų – anglų ir lietuvių – mokosi versti iš dar vienos užsienio kalbos, pvz.: prancūzų, vokiečių, norvegų, italų ar ispanų, o šiemet Filologijos fakultetas pasiūlė ir lietuvių gestų kalbą. Studijų metu studentai ne tik verčia tekstus, bet ir įgyja viešojo kalbėjimo, tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijų, o studijas vykdantys dėstytojai – aukščiausio lygio renginius organizuojantys ir įvairiose veiklose dalyvaujantys specialistai.