Savanorystės tradicijas VU įdiegęs E. L. Dvilevičius: tai unikalus būdas praplėsti akiratį, tobulinti įgūdžius ir praktiškai prisidėti prie reikšmingos veiklos

Vilniaus universiteto (VU) Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutas – pirma tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų ir vienintelė VU akredituota savanorius priimanti įstaiga. Savo žinias čia gilina Jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriai. Pagal 6 mėn. trukmės programą jie savanoriauja pasirinktoje organizacijoje. Savanorystę į fakultetą įdiegęs instituto dėstytojas ir savanorišką veiklą Vilniaus, Kauno ir Utenos apskrityse organizuojančios VšĮ „Ne imti, bet duoti“ vadovas Erikas Lukas Dvilevičius kviečia prisijungti visus norinčius išbandyti savo jėgas savanorystėje.

„Šiuo metu Geomokslų institute savanoriauja jau antra savanorių laida. Savanoriai čia susipažįsta tiek su instituto, tiek su viso universiteto veikla, ima pratintis prie jų laukiančio akademinio gyvenimo. Savanorystės metu ne tik įgyjama socialinių įgūdžių, plečiamas akiratis, bet ir užsiimama praktine veikla: Geografijos ir kraštotvarkos katedrai savanoriai labai padėjo skaitmenizuojant dar XX a. rašytus studentų diplominius darbus, kuriant jų duomenų bazę, vizualus ir informacinius pranešimus“, – pasakoja E. L. Dvilevičius.

Dėstytojas sako, kad, be visų šių veiklų, savanoriai atlieka ir kūrybines užduotis – kuria maketus, plakatus, rengia interviu su fakulteto dėstytojais ir studentais, prisideda prie Geografijos ir kraštotvarkos katedros interneto svetainės atnaujinimo, taip pat prie studijų programų Geomokslų institute populiarinimo – jie ne tik kuria aktualų turinį, bet ir pristato instituto programas savo mokyklose, todėl įgyja visapusiškos patirties ir gali pasirinkti iš didelės gausos sau artimų veiklų.

Be to, programos dalyviai turi unikalią galimybę susipažinti su universitetu dar prieš jame studijuodami. Taigi, be praktinių įgūdžių, jie gilina ir socialines kompetencijas, plečia akiratį. „Baigę 6 mėn. savanorystės programą stojantieji į aukštąsias mokyklas gauna ir papildomai 0,25 balo prie stojamojo pažymio. Geomokslų institute savanoriauti gali nebūtinai apie karjerą šioje srityje galvojantys moksleiviai. Todėl tai puiki galimybė tiek pagilinti savo žinias, tiek susipažindinti su tam tikromis darbo peripetijomis“, – sako E. L. Dvilevičius.

Į jaunimo savanoriškos tarnybos programą 2021 m. II pusmečiui registracija atvira iki birželio 7 d. Registracijos anketą užpildyti galima čia.