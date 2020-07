Universiteto mokslo žurnalai smarkiai pagerino rodiklius „Web of Science“ duomenų bazėje

Vilniaus universiteto (VU) mokslo periodikos žurnalai užėmė aukščiausias pozicijas iš Lietuvos mokslo žurnalų pagal „Clarivate Analytics“ paskelbtos duomenų bazės „Journal Citation Reports“ (JCR) atnaujintus 2019 m. žurnalų citavimo rodiklius.

Žurnalas „Informatica“ (vyr. redaktorius Gintautas Dzemyda) iš Lietuvos žurnalų pagal JCR rodiklius yra pirmoje vietoje, jo cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor) yra 3,312. 2018 m. žurnalas buvo penktas iš Lietuvos žurnalų (cituojamumo rodiklis 1,928). Cituojamumo rodiklis – žurnalo straipsnių, publikuotų per praėjusius dvejus metus, citavimo vidurkis einamaisiais metais. Rodiklis yra apskaičiuojamas dalijant žurnalo straipsnių citavimo skaičių einamaisiais metais iš bendro straipsnių, publikuotų per dvejus praėjusius metus, skaičiaus.

Žurnalas „Nonlinear Analysis: Modelling and Control“ (vyr. redaktorius Feliksas Ivanauskas) – antroje vietoje, jo cituojamumo rodiklis 2,780. 2018 m. žurnalas buvo antroje vietoje iš Lietuvos žurnalų (cituojamumo rodiklis 2,339). Abu šie žurnalai yra iš gamtos mokslų srities, leidžiami VU Matematikos ir informatikos fakulteto mokslininkų.

Žurnalas „Transformations in Business & Economics“ (vyr. redaktorė Dalia Štreimikienė, VU Kauno fakultetas) iš Lietuvos žurnalų rikiuojasi aštuntoje vietoje (cituojamumo rodiklis 1,621). 2018 m. žurnalas buvo devintoje vietoje (cituojamumo rodiklis 1,058). Tai aukščiausią cituojamumo rodiklį turintis VU socialinių mokslų srities žurnalas.

„Web of Science“ duomenų bazėje yra registruotas ir VU Filosofijos fakulteto žurnalas „Problemos“ (vyr. redaktorė Nijolė Radavičienė), tačiau humanitarinių mokslų srities žurnalams cituojamumo rodiklis nėra skaičiuojamas.

Cituojamumo rodiklis taip pat neskaičiuojamas į „Web of Science Emerging Sources Citation Index“ (ESCI) sąrašą įtrauktiems žurnalams. Jame yra dar trys VU žurnalai: „Organizations and Markets in Emerging Economies“ (vyr. redaktorius Sigitas Urbonavičius, VU Ekonomikos fakultetas), „Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika“ (vyr. redaktorė Laimutė Žalimienė, VU Filosofijos fakultetas) ir „Informatics in Education“ (vyr. redaktorė Valentina Dagienė, VU Matematikos ir informatikos fakultetas kartu su Lietuvos mokslo akademija).