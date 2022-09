Vilniaus universitete lankosi Ispanijos Karalystės Kongreso Užsienio reikalų komiteto pirmininkas

Trečiadienį Vilniaus universitete (VU) lankėsi Ispanijos Karalystės Kongreso Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Pau Marí-Klose. Čia jis susitiko su VU rektoriumi prof. Rimvydu Petrausku.

Vizito metu svečias aplankė VU senąjį architektūrinį ansamblį ir VU biblioteką, kur apžiūrėjo išskirtinius paveldo objektus, siejančius Lietuvą ir Ispaniją – Vilniuje dirbusio garsaus ispanų teisininko Petro Roizijaus veikalus, Žygimanto Augusto bibliotekoje saugotą ispanų humanisto J. L. Viveso kūrinį, rankraščius, atspindinčius ispanų kilmės VU rektorių veiklą.

Užsienio reikalų komiteto pirmininkas VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bibliotekos Žiemos sode skaitė paskaitą „European Union Southern and Eastern Neighbourhoods in Turbulent Times. Spanish views and assessments“.

P. Marí-Klose nuo 2020 m. vasario pirmininkauja Ispanijos Karalystės Kongreso Užsienio reikalų komitetui.

Prieš tai jis buvo Ispanijos parlamento narys, 2018–2019 m. ėjo Ispanijos vyriausybės vyriausiojo komisaro kovai su vaikų skurdu pareigas, taip pat dirbo keliuose universitetuose ir mokslinių tyrimų institucijose (2000–2018 m.).

P. Marí-Klose dėstė sociologiją Saragosos universitete (2012–2018 m.), buvo Ispanijos nacionalinio mokslinių tyrimų centro Madride podoktorantūros tyrėjas (2010–2012 m.), Vaikystės ir miesto pasaulio instituto vyresnysis tyrėjas (2005–2010 m.).

Madrido autonominiame universitete (Universidad Autónoma de Madrid) jis įgijo sociologijos daktaro laipsnį, Čikagos universitete – menų magistro laipsnį, o Socialinių mokslų pažangiųjų studijų centre (Juan March Institute) – socialinių mokslų magistro laipsnį.