VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institutas tęsia bendradarbiavimą su Vokietijos Getingeno universitetu

Vilniaus universiteto (VU) Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto dėstytojai vasarą intensyviai rengėsi naujiems mokslo metams ir dalyvavo jau ketvirtuose tęstiniuose mokymuose apie veiksminės prieities (angl. Action-oriented approach) kalbų dėstymo metodologijos taikymą universitetinėse kalbų studijose. Šie kursai ne tik ugdo dėstytojų kompetencijas, leidžia susipažinti su gerosiomis tarptautinėmis praktikomis, bet ir padeda tobulinti kalbų mokymosi programų turinį.

Pernai intensyvūs mokymai vyko įprastiniu būdu, tačiau šiemet dėl COVID-19 buvo pasirinktas nuotolinis mokymasis, pritraukęs apie 30 Užsienio kalbų instituto dėstytojų, dėstančių dalykinę anglų kalbą įvairių universiteto studijų programų studentams. Vieni iš svarbiausių buvo Getingeno universiteto (Vokietija) Kalbų ir perkeliamųjų gebėjimų plėtotės centro direktoriaus dr. Johanno Fischerio mokymai.

Šių mokymų metu buvo ne tik toliau gilinamasi į teorines naujausios 2018 ir 2020 m. redakcijos Bendrųjų Europos kalbų metmenų įžvalgas ir juose pateiktas kalbų mokymo, testavimo ir vertinimo gaires, bet ir aptartas praktinis jų taikymas universitetinėse kalbų studijose. Šiemet pagrindinis dėmesys buvo telkiamas į praktinį veiksminės prieities aktyvaus mokymosi metodais grindžiamos kalbų dėstymo metodologijos taikymą, dar kartą buvo pabrėžiami jos privalumai ir tinkamumas kalbų mokymui šiuolaikiniame universitete.

Po pernai vasarą vykusių dr. J. Fischerio mokymų Užsienio kalbų instituto dėstytojai buvo atnaujinę dalykinės anglų kalbos kursų aprašus įvairių studijų programų studentams pagal šią metodologiją ir 2019–2020 akademiniais metais jau dėstė dalykinę anglų kalbą pagal atnaujintas programas. Naujausių dr. J. Fischerio moderuojamų nuotolinių mokymų metu dėstytojai atliko savo darbo pagal atnaujintas programas vertinimą, aptarė studentų atsiliepimus ir savo įžvalgas.

Dr. J. Fischerio vedamuose mokymuose įvairių institucijų atstovai dalijosi savo patirtimi, kolegos iš Getingeno universiteto pademonstravo savo mokymo ir testavimo medžiagą, kartu su VU dėstytojais aptarė įvairių studijų programų anglų kalbos kursų scenarijus ir jų dermę su egzaminais, dirbdami grupėse dėstytojai tobulino VU dalykinės anglų kalbos kursų aprašus rengdamiesi naujiems mokslo metams.

Sėkmingo bendradarbiavimo rezultatai buvo pristatyti rugsėjo 10–12 d. Brno mieste, Masaryko universitete (Čekijos Respublika) vykusioje 16-ojoje tarptautinėje mokslinėje CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education) konferencijoje „Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners“, kurioje bendrą pranešimą skaitė dr. J. Fischeris ir VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto direktorė prof. dr. Roma Kriaučiūnienė.

Getingeno universiteto dėstytojų bendradarbiavimas su VU dėstytojais vyks ir toliau, rengiant bendrus seminarus. VU Užsienio kalbų institutas sieks aukštos kalbų dėstymo kokybės lygiuodamasis į Getingeno ir kitus Europos universitetus, kuriuose sėkmingai taikoma veiksminės prieities kalbų dėstymo metodologija.