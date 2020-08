VU KF mokslininkai padeda stiprinti pilietinę visuomenę Ukrainoje ir Moldovoje

Vilniaus universitetas (VU) kartu su Ukrainoje veikiančiu „Žmogaus teisių fondu“ ir Moldovos „Verslo konsultacijų institutu“ įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos finansuojamą projektą „Empowerment Advocacy Programme for Young Journalists in Ukraine and Moldova „NEW MEDIA““. Jo metu jaunieji žurnalistai, o taip pat tinklaraštininkai (pilietinės žurnalistikos atstovai) Ukrainoje ir Moldovoje įgyja naujų profesinių žinių, padedančių ne tik geriau ir tiksliau pateikti visuomenei aktualią informaciją, bet ir apsaugoti informacinę erdvę nuo netikrų naujienų ir dezinformacijos.

Specialiai šiam projektui VU Komunikacijos fakulteto mokslininkai Andrius Šuminas ir Viktor Denisenko paruošė mokomąją metodinę priemonę „FAKE NEWS: netikros naujienos žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje“ (rusų k.). KF atstovai kartu su kolegomis iš Ukrainos nuotoliniu būdu vedė mokymus projekto dalyviams Ukrainos ir Moldovos regionuose.

Įgyvendinamas projektas demonstruoja, kaip Lietuvoje sukaupta patirtis ir žinios gali padėti besivystančios demokratijos valstybėms stiprinti pilietinę visuomenę, įgalinant jos atstovus rūpintis informacinės erdvės saugumu, remti kokybiškos ir patikimos informacijos sklaidą. Projekto dalyviams siekiama suteikti tiek svarbių praktinių, tiek ir būtinų teorinių žinių. Tikslinė grupė, su kuria dirbama projekte – jaunoji Ukrainos ir Moldovos žurnalistų bei tinklaraštininkų karta.

Projektas „Empowerment Advocacy Programme for Young Journalists in Ukraine and Moldova „NEW MEDIA““ finansuojamas iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.