VU MF studentė tapo tarptautinio slaugos konkurso nugalėtoja

Kasmet gegužės 12-ąją savo profesinę šventę mini slaugytojai. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas (VU MF) šiemet šią dieną pasitinka su ypatingu pasididžiavimu –Lietuvos slaugytojai ir slaugos studentai pirmą kartą turėjo galimybę dalyvauti Švedijos karalienės Silvijos globojamame slaugos konkurse. Konkurso nugalėtoja tapo VU MF antro kurso slaugos studentė Karolina Adomavičiūtė. Ji pelnė šešių tūkstančių eurų stipendiją, individualiai pritaikytą stažuotę ir asmeninę Švedijos karalienės padėką, kuri bus įteikta Stokholme, karališkuosiuose rūmuose.

Apdovanojimą atsiims iš Švedijos karalienės rankų

K. Adomavičiūtė yra pirmoji lietuvė, nugalėjusi ką tik mūsų šalyje pasibaigusiame Švedijos karalienės konkurse, o tai, pasak VU MF dekano prof. Algirdo Utkaus, puikus pasiekimas tiek VU, tiek visai Lietuvai: „Didžiuojamės kiekviena mūsų studentų pergale. Ypač dabar, kai studijos, deja, vyksta tik nuotoliniu būdu. Pandemijos sukelti studijų pasikeitimai suteikia mūsų auklėtiniams ir naujų galimybių: savo būsimai profesijai jie gali skirti kur kas daugiau laiko, pažvelgti į ją kūrybiškai ir inovatyviai, pasvajoti ir bandyti savo svajones įgyvendinti.“

K. Adomavičiūtė konkursui pateikė net kelias idėjas, kurios pateko į finalinį šešetuką, bet Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimą pelnė „Balso laiškas“. „Geriausiu buvo pripažintas pasiūlymas sukurti išmaniąją programėlę, kuria sveikatos priežiūros įstaigoje esantis pacientas galėtų lengvai išsiųsti garso pranešimą savo slaugytojui, o slaugytojas galėtų taip pat greitai atsakyti pacientui, be to, slaugytojas galėtų taip bendrauti ir su visu įstaigos personalu. Svarbiausia man buvo tai, kad idėja būtų inovatyvi, padėtų ir slaugytojoms jų darbe, ir sunkiai sergantiems pacientams. Ir kad būtų susieta su COVID-19 pandemijos iššūkiais“, – teigia mergina. „Addere Care“ padeda Karolinai įgyvendinti jos sumanymą, ieškodama idėją paversti realybe sugebančios IT bendrovės.

Konkurso nugalėtoja džiaugiasi laimėjusi stažuotę, kuri leis jau gegužės pabaigoje – spalio pradžioje keliauti į Stokholmą, asmeniškai susitikti su Jos Didenybe karaliene Silvija ir apdovanojimą atsiimti iš jos rankų: „Aišku, svajoju apie stažuotę užsienyje, bet dabar turiu užbaigti mokslo metus ir dar daug ką nuveikti Lietuvoje. Netrukus dalyvausiu dviejose konferencijose. Vienoje su jaunimu, kuris dar tik svarsto, ką studijuoti, kalbėsime apie slaugos studijų išskirtinumą ir naudą. O tarptautinėje konferencijoje „Slaugytojas – vakar, šiandien, visada“ pasakosiu apie jaunuosius slaugytojus, apie profesinę lyderystę ir apie tai, ką reiškia būti šių dienų slaugytoju.“

Išsiskyrė idėjų originalumu

Svetlana Greičienė, bendrosios praktikos slaugytoja, VU MF lektorė, Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimų atstovė Lietuvoje, taip pat džiaugėsi, kad šis unikalus Švedijos konkursas pagaliau atkeliavo į Lietuvą. Jis įsteigtas 2013 m. Švedijoje šalies karalienės Silvijos gimtadienio proga, o šiandien vyksta Suomijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Lietuvoje bei JAV. „Mes pasirodėme labai gerai, gavome daugiau nei 100 paraiškų. Palygini su kitomis šalimis, mūsų krašto dalyvių aktyvumas, kūrybiškumas ir idėjų originalumas išsiskyrė.“

Slaugos namai „Addere Care“ – šio garbingo slaugos apdovanojimo organizatorius Lietuvoje – įteikė VU MF padėkos raštą už reikšmingą bendradarbiavimą ir būsimų slaugos lyderių ugdymą. „Dėkojame Vilniaus universitetui už aktyvumo skatinimą, už naujos kartos slaugytojus. Ačiū už nuostabų apdovanojimą pelniusios studentės Karolinos ruošimą jos mylimai profesijai. Dėkojame, kad ugdote ateities slaugos lyderius“, – sakė šių namų Trakuose įkūrėja ir direktorė Kristina Judine. Jos teigimu, kompetentingai konkurso komisijai, iš VU slaugos studentų sulaukusiai daug puikiai parengtų paraiškų, išrinkti nugalėtoją buvo iš tiesų nelengva.

Studijų populiarumą lemia išskirtinis dėmesys specialistų rengimui

VU MF Sveikatos mokslų instituto direktorė, Slaugos katedros vedėja, profesorė dr. Natalja Fatkulina sako, kad būtina atkreipti pasaulio lyderių ir visuomenės dėmesį į slaugytojų mokymosi ir darbo svarbą, parodyti, koks reikšmingas vaidmuo tenka šios garbingos profesijos atstovams, saugantiems ir puoselėjantiems žmonių sveikatą: „Mūsų laikų iššūkiai sveikatai dar kartą įrodo, kad slauga – viena svarbiausių šiuolaikinio pasaulio specialybių ir bet koks atsakas į žmonių sveikatai kylančias grėsmes be slaugos specialisto nėra įmanomas.“

VU MF vykstančių naujų, kitose šalies mokymo įstaigose analogų neturinčių, modernių slaugos studijų programų bakalaurams ir magistrams populiarumas auga. Šiuo metu nuotoliniu būdu antruosius savo mokslo metus baigia bakalauro studentai ir išplėstinės praktikos slaugos magistrantai. Papildomosios slaugos studijos ir magistrantūros studijos skirtos tiems, kas planuoja plėtoti slaugos mokslą ir tapti ateities lyderiais slaugos praktikoje. Pasak prof. N. Fatkulinos, universitetinės studijos suteikia gilesnių žinių, platesnių kompetencijų, įgūdžių.

„Šiemet parengėme 12 išplėstinės praktikos slaugos specialistų, kurių atsakomybės yra didesnės ir funkcijos praplėstos. Turime 3 išplėstinės slaugos specializacijas: pirminė sveikatos priežiūra, anestezija ir ankstyvoji terapija, skubioji medicinos pagalba. Tarp sudentų yra talentingų, motyvuotų, ambicingų slaugytojų. Lyderiai tikrai ryškėja. Tik turime jiems padėti atsiskleisti. Investicija į jaunimą visada atsiperka“, – pabrėžia Slaugos katedros vadovė.