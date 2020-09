VU psichologai paskelbė rekomendacijas universitetams ir studentams COVID-19 pandemijos metu

Po sunkios abitūros egzaminų sesijos dėl COVID-19 pandemijos studijos universitete startuoja vėliau ir daugeliui vyks nuotoliniu, hibridiniu būdu. Studijų pradžia naujiems studentams kelia ypatingų iššūkių, kurie gali neigiamai veikti psichikos sveikatą, todėl Vilniaus universiteto (VU) Psichotraumatologijos centras paskelbė rekomendacijas universitetams ir studentams, kaip rūpintis psichikos sveikata pandemijos metu.

„Studijų pradžia nuotoliniu būdu, kai nėra galimybės susitikti su bendrakursiais ir dėstytojais, šalia kitų socialinių suvaržymų, tokių kaip renginių draudimas, saviizoliacija, apsunkina studentų galimybes išbandyti save įvairiose veiklose, megzti socialinius santykius. Šie procesai ypač svarbūs pirmaisiais studijų metais, o jų apribojimas gali kelti didelį stresą, kuris neigiamai veikia psichikos sveikatą“, – teigia VU Psichotraumatologijos centro psichologė dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė.

VU Psichotraumatologijos centro mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad per pirmąją COVID-19 pandemijos bangą daugiau nei pusė pirmo kurso studentų patyrė itin didelį stresą dėl studijų proceso pokyčių. Be to, jauni suaugusieji, būdami sąlyginai mažiau pažeidžiami COVID-19, įgavo naujų atsakomybių rūpintis artimaisiais, patiriančiais sunkumų dėl pandemijos. Tyrimas parodė, kad daugiau kaip du trečdaliai studentų šalia studijų prisiima pareigą paremti šeimos narius, atsidūrusius krizinėje situacijoje.

„Natūralu, kad pandemijos sąlygomis kyla daug įtampos ir nežinomybės. Dėl to ypač svarbu, kad specialistai dalytųsi sukauptomis žiniomis, patirtimi ir tyrimų rezultatais. Mūsų centro paskelbtose rekomendacijose stengėmės įvardyti svarbius įgyvendinamus dalykus, padėsiančius stiprinti studentų psichikos sveikatą COVID-19 pandemijos metu“, – pasakoja VU Psichotraumatologijos centro vadovas prof. dr. Evaldas Kazlauskas.

Siekdami užtikrinti studentų psichologinę gerovę ir tai, kad nuotoliniu būdu vykdomos paskaitos keltų kuo mažiau streso, VU mokslininkai parengė Lietuvos kontekstui pritaikytas rekomendacijas, skirtas tiek universitetams, tiek jų studentams.

Rekomendacijose universitetams pabrėžiama, kad itin svarbu pripažinti, jog studijos prasideda krizės metu, kad būtina studentams siųsti žinią apie galimus psichikos sveikatos sunkumus ir galimybes kreiptis profesionalios psichologinės pagalbos. Be to, universitetai skatinami stebėti studentų psichikos sveikatą ir užtikrinti psichologinių paslaugų prieinamumą. Studentus psichologai ragina dalytis kylančiais sunkiais jausmais su artimaisiais, palaikyti kasdienę rutiną, skirti mažiau laiko gąsdinančios informacijos paieškai internete ir prireikus nesigėdyti kreiptis profesionalios psichologų pagalbos.

Tyrimais grįstos rekomendacijos buvo išsiųstos Lietuvos universitetams, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos studentų sąjungai.

Su VU Psichotraumatologijos centro tyrėjų rekomendacijomis galite plačiau susipažinti čia.