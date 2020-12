VU SA pasiūlymai Vyriausybei – nuo finansinės paramos iki studijų kokybės užtikrinimo

Naujojo Seimo frakcijos ir būsimoji Vyriausybė jau gavo Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) siūlymus švietimo srityje. Pateiktos idėjos leistų pagerinti studijų ir mokymosi galimybes, kuriomis remiasi ir akademinė, ir socialinė vienovė.

Tikslas – pasaulinio lygio studijos

VU SA prezidentas Justas Kvedaravičius sako, kad siūlymų teikimas – galimybė pabrėžti svarbiausias idėjas aukštajam mokslui. „Džiaugiuosi, kad šiuo laikotarpiu mes, VU SA, galime teikti pasiūlymus prioritetiniams pokyčiams aukštajame moksle kurti. Šiuos pasiūlymus įgyvendinus stiprėtų mūsų, studentų, galimybės oriai, sėkmingai ir prasmingai studijuoti, pasinaudoti visomis universitetų ir kolegijų teikiamomis pažinimo patirtimis“, – teigia J. Kvedaravičius.

Svarbu užtikrinti studijų kokybę, kuri lemia aukštą pridėtinę vertę kuriančių asmenybių ugdymą. Mūsų tikslas – siekti pasaulinio lygio studijų, kurios didins konkurenciją tarp užsienio universitetų. Siekiamybė – skatinti mokslinės veiklos plėtrą, didinti tarptautinių mainų galimybes, kurios užtikrina kokybę studijų procese. Valstybė turi visapusiškai prisidėti prie studijų kokybės gerinimo, kuris skatinamas į studentą orientuoto mokymosi (įSOM) ir problemomis grįsto mokymosi (PGM) būdais.

Aktualu paruošti skatinimo priemonių paketą, skirtą studentams dalyvauti su jų studijomis susijusiose mokslinėse veiklose ir projektuose per Lietuvos mokslų tarybos bei kitų institucijų įgyvendinamas ir finansuojamas veiklas. Iš skatinimo priemonių paketo turi kilti ir skatinimo programa gabiausiems jauniesiems mokslininkams, siekiant užtikrinti konkurencingą atlyginimą. Būtina finansiškai remti tarptautinių jungtinių studijų programų rengimą (ypač III pakopos) per Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautines partnerystes ir dalyvavimą Europos universitetų aljansų tinkluose.

Didinant akademinį sąžiningumą reikalinga sukurti elektroninio plagiato patikros sistemą aukštosiose mokyklose valstybiniu lygmeniu.

Prieinamos studijų erdvės

Valstybė turėtų iš anksto nustatyti persikvalifikavimo poreikį ir sudaryti galimybę pirmą kartą studijuoti nemokamai išlyginamosiose ir papildomosiose studijose. Siekiant sukurti efektyvią sistemą neišvengiamai reikės optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą, bet tai būtina daryti ne mechaniškai, o skatinant dialogą ir naudos supratimą. Jungiant ar likviduojant aukštąsias mokyklas būtina užtikrinti darbuotojų ir studentų teises.

Reikšminga startuolių erdvėmis, iniciatyvų fondais ar tiksliniu projektiniu finansavimu skatinti akademinės bendruomenės verslumo gebėjimus.

Užtikrinti prieinamą aplinką visiems studentams – būtinas uždavinys skatinant aukštojo mokslo plėtrą tarp įvairių visuomenės grupių. Pritaikyta infrastruktūra turi įtakos ir mokymo(si) kokybei. Būtina sukurti kokybišką ir tarptautinius standartus atitinkančią studentų socialinę, laisvalaikio, sporto ir sveikatinimo infrastruktūrą ir efektyvinti akademinių miestelių vystymo programų įgyvendinimą.

Svarbu parengti ir įgyvendinti studijų finansavimo sistemos tobulinimo planą, kuris užtikrintų nemokamą aukštąjį mokslą visiems tinkamai pasirengusiems studijuoti. Siekiant gerinti studijų prieinamumą ir paslaugas individualių poreikių turintiems ir žemo socialinio bei ekonominio statuso studentams, siūloma parengti Lietuvos aukštojo mokslo socialinės dimensijos tobulinimo veiklos planą. Į veiklos planą įeina paslaugų, skirtų individualių poreikių turintiems studentams ir jų studijų procesui pritaikyti, prieinamumas, aukštųjų mokyklų bendruomenės narių psichologinė sveikata ir emocinė gerovė.

Dėmesys – stipendijoms didinti

Finansinė parama taip pat užtikrina kokybišką mokymąsi. Studentai yra viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių ir jai reikia skirti dėmesį kuriant materialinį saugumą. Dėl to svarbu patvirtinti ilgalaikį planą, pagal kurį kasmet laipsniškai didinant skiriamą dalį (neįskaičiuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų) būtų pasiekti bent 3 proc. nuo BVP aukštajam mokslui. Be to, valstybė turi užtikrinti lengvatinių (beprocenčių palūkanų) visų rūšių paskolų studentams teikimą, susiejant jų grąžinimą su asmens pajamomis po studijų. Ši funkcija išimtinai turėtų priklausyti pačiai valstybei, o ne bankams. Taip pat skatintina ir parama bei atlygis studentams jų praktikų metu.

Atkreiptinas dėmesys į skatinamąsias stipendijas, kurių dydį siūlome sieti su procentine dalimi nuo viso studijų krepšelio. Būtina keisti socialinių stipendijų skyrimo tvarką – socialinė padėtis turi būti atskirta nuo akademinių rezultatų – netaikyti akademinės skolos sąlygos. Teisę gauti socialines stipendijas turėtų ir tie, kuriems taikoma kompensacija už šaltą, karštą vandenį, dujas ir kt., minėtą stipendiją siejant su vidutiniu darbo užmokesčiu šalyje. Ne mažiau svarbu – sukurti studentų savivaldų institucinio stiprinimo fondą.

Aktualu prisiminti ir jaunas šeimas, kurioms svarbu kurti palankesnes sąlygas įsigyti pirmąjį būstą, o jei bent vienas iš tėvų yra studentas, teikti prioritetą jų vaikams patekti į darželį.

Visus pasiūlymus Vyriausybei galite rasti čia.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė ekspertinė švietimo organizacija, efektyviai atstovaujanti studentams Vilniaus universitete ir už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.